Simona Bertozzi attraverso la solitudine del performer chiude la rassegna È Bal

La Compagnia Simona Bertozzi/Nexus giovedì 17 giugno, ore 21, salirà sul palcoscenico del Teatro degli Atti in via Cairoli con lo spettacolo ILINX -Don’t stop the dance. Lo spettacolo è il terzo e ultimo appuntamento con la rassegna E’BAL -palcoscenici per la danza contemporanea, che ha segnato la ripartenza della stagione degli spettacoli dal vivo del Teatro degli Atti di Rimini. Simona Bertozzi riprende a distanza di dieci anni la prima azione coreografica del suo progetto Homo Ludens, creato intorno alle quattro categorie ludiche individuate dallo scrittore, sociologo e antropologo Roger Caillois: Ilinx, Alea, Agon, Mimicry. Le prevendite per lo spettacolo aprono il 10 giugno. Biglietti: Intero 10 €, ridotto under 29 e E’ Bal card € 5

È possibile acquistare i biglietti a prezzo intero collegandosi alla biglietteria online, accessibile dal sito www.teatrogalli.it. Per i soli biglietti ridotti è possibile prenotare telefonicamente allo 0541 793811 negli orari di biglietteria: (poi da martedì a sabato 10 -14, martedì e giovedì anche 15 - 17.30). La biglietteria sarà aperta fisicamente al pubblico al Teatro degli Atti da un'ora prima ogni rappresentazione.



