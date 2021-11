A lezione di Ottimismo e speranza con il filosofo Silvano Petrosino

Posegue con successo a Misano la rassegna filosofica dedicata alla Resilienza.Venerdi 5 Novembre sale sul palco del teatro Astra, il filosofo Silvano Petrosino con una lezione dal titolo: Ottimismo e speranza

Dopo una sciagura, si sente con urgenza l’esigenza di ripartire, di riprendere con forza le attività di prima. Di fronte a tale urgenza molti insistono sulla necessità dell’ottimismo, di assumere, nonostante tutto, un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Altri, invece, insistono sul dovere di non far morire la speranza. Quasi sempre i termini «ottimismo» e «speranza» vengono utilizzati come dei sinonimi, in fondo sembra che essi affermino un’identica verità. Ma è proprio così? Forse, proprio per saper reggere e sapersi rimodellare, è necessario indagare con maggiore attenzione questa apparente sinonimia che spessa si è trasformata in un vuoto luogo comune. Ingresso libero su prenotazione dal sito : www.misano.org

Silvano Petrosino (Milano 1955), internazionalmente noto per i suoi studi sul pensiero di E. Lévinas e J. Derrida, è uno dei più apprezzati filosofi italiani. Insegna Teorie della comunicazione e Filosofia morale presso l’Università Cattolica di Milano e Piacenza. Ha scritto numerose opere.