Rassegna filosofica con Marcello Veneziani e la parola Spirito

Nuovo appuntamento venerdì 12 novembre alla biblioteca comunale di Misano Adriatico con la rassegna filosofica che quest'anno propone riflessioni sul tema delle Resilienza. Alle 21 è di scena Marcello Veneziani con la parola Spirito.

La parola spirito ha tre declinazioni fondamentali: forza di spirito per fronteggiare gli eventi; senso dello spirito per affrontare con humour la realtà e la stupidità imperante; spiritualità come ricerca di senso, di sacro e di destino alla vita. Marcello Veneziani inserirà le parole spirito, spiritoso e spirituale nello scenario della pandemia che ha mozzato il respiro a tanta gente, sottolineando la comune e non casuale origine di respiro e di spirito.

Marcello Veneziani è nato a Bisceglie e vive tra Roma e Talamone. Proviene da studi filosofici. Ha fondato e diretto riviste, ha scritto su vari quotidiani e settimanali. È stato commentatore della Rai. Si è occupato di filosofia politica scrivendo vari saggi. È poi passato a temi esistenziali pubblicando saggi filosofici e letterari.