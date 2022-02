Torna “Viaggiare nel tempo” con 7 incontri tra i locali di Bellaria Igea Marina

Torna per i locali di Bellaria Igea Marina “Viaggiare nel Tempo” la rassegna letteraria itinerante e lo fa con una grande novità: la nascita della collaborazione con la scuola BIM Music Academy di Monia Angeli dove i suoi giovani talenti avranno la possibilità di mettersi in mostra durante gli incontri con gli scrittori e le loro opere. Si parte giovedì 10 febbraio, ore 20,00, al Caffè Bordonchio (piazza Don Giovanni Verità, 1 a Igea Marina) con il giovane scrittore, classe 1990, della vicina Pennabilli, Lorenzo Lunedei e il suo ultimo romanzo in favola, "Le avventure di Oca Linda", fresco vincitore del sesto Concorso Letterario Nazionale BookTribu di Bologna. A Viaggiare nel Tempo si presenta con l'ultimo romanzo "le avventure di Oca Linda", rivolgendosi a tutti e proponendosi agli adulti con la caratteristica tipica di una storia per bambini. La storia si svolge in una fattoria, ma è anche un viaggio tra ambienti animali e stagioni e cerca di portare il lettore in un viaggio interiore alla ricerca di se stessi con messaggi urgenti e attuali che vanno aldilà della morale tipica della favola classica.

Lorenzo Lunedei dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Rimini e l'Accademia delle Belle Arti di Bologna, a seguito della sua passione per la storia con i corsi di sceneggiatura per il fumetto e scrittura relativa alla scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia.

Nonostante la sua giovane età ha già pubblicato diversi romanzi, tra cui "sotto il sole dell'Arizona (Liberio), "Una storia quasi d'amore" (L'Erudita), "La raccolta di racconti Artisti (in collaborazione con Artisti di Piazza, Festival Internazionale delle Arti Performative) e storie a fumetti. Tra le altre attività conduce la trasmissione Brainstorming, la tempesta narrativa su Cosmico Fringe Rode e organizza la rassegna culturale "Un orto di libri", all'interno dell'Orto dei Frutti dimenticati di Tonino Guerra nella sua Pennabilli.

La rassegna letteraria proseguirà giovedì 17 febbraio (ore 18,30) al Bar 18 a Bellaria Cagnona con Roberto Giorni, toscano di nascita e romagnolo di addizione con il "Quasi Troppi".

Giovedì 24 febbraio, ore 20,00, ci si trasferirà al Roxy Bar (via Pascoli) con Andrea Balzani, docente ravennate con il suo primo libro "Non si muore in un giorno di festa".

Marzo inizia con una nuova tappa, sempre a Bellaria; giovedì 10, ore 20,00, al John Barleycorn Pub con il nostrano e giovane Francesco Raimondi con i "Pirati Handicappati".



Il finale della rassegna letteraria si concluderà nell'Isola dei Platani e rispettivamente al Gran Bar, giovedì 24, ore 18,30, per un viaggio cicloturistico con Carlo Zingaretti e "In Zir, itinerari di un turista curioso nei dintorni di Ravenna" e giovedì 31, sempre alle ore 18,30, al Lollipop Cafè con Mirta Contessi che farà rivivere in maniera romanzata l'ultimo periodo di Dante Alighieri, con "Dante Alighieri, il viaggio estremo".