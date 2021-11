Viaggiare nel tempo con “Gente sul canale” della scrittrice e giornalista Alba Perego

?Mercoledì 1 dicembre, ore 20.00, al Gran Bar incontro con l'autore per la rassegna letteraria "Viaggiare nel tempo" sarà con la scrittrice e giornalista milanese Alba Perego che con il suo libro "Gente sul canale" una galleria di uomini e donne che hanno contribuito nel tempo a dare un volto alla Cesenatico contemporanea. Dalla moda alla musica, dai ricercatori storici ai lettori di Dante, dai protagonisti della letteratura locale come Leo Maltoni alla grande figura di Dario Fo, passando per i barcaioli e teatranti, imprenditori?e creativi, poeti e narratori. L'autrice, insieme a Micaela Montiglia e Leonardo Polverelli, con la sua musica, farà unire e coinvolgere con la città vicina ricca di frammenti che non solo per lastagione turistica ma che la rende viva e?operativa in ogni giorno. La "messa in scena" garantita dall'autrice è quella agile e brillante della sua professione, che le permette profondità della inchiesta e leggerezza della pagina.