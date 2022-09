Finale (e nuovo inizio) di stagione per la rassegna "Quisisound", sul palco Ciri Ceccarini e Massimo Sutera

Finale d’estate a Bellaria per le Produzioni Ceccarini venerdì 9 settembre in scena con l’ultima data estiva della rassegna Quisisound, appuntamento settimanale che da fine di maggio ha collezionato sul palcoscenico

del Quisipizza and Burger (piazza Giacomo Matteotti, 4) oltre quindici appuntamenti con la grande musica

interpretata da artisti di primo piano nel palcoscenico musicale romagnolo e non solo.



A onorare l’ultima data di questa estate 2022 in programma venerdì 9 settembre dalle ore 20:30,

saranno Ciri Ceccarini, cantautore, showman, event planner e direttore artistico di Quisisound

accompagnato dal maestro Massimo Sutera, bassista di fama internazionale, esperto di musica e

elettronica, negli anni tra i protagonisti di numerosi tour di artisti internazionali tra i quali, in particolare Lucio

Dalla.



“Sono lieto di poter concludere questa meravigliosa stagione estiva su un palcoscenico come quello del

Quisipizza and Burger che ha mostrato nel tempo, ormai da due anni, una grande fiducia, per non dire la più

bella e sincera speranza nei riguardi della nostra musica” ha detto Ciri Ceccarini.

“Parliamo infatti di un locale e di imprenditori che, tenendo fede alla grande e bella tradizione musicale che

da sempre caratterizza Bellaria, anche in un periodo storicamente complesso come quello che abbiamo

appena vissuto, hanno voluto dare fiducia, speranza e forza agli artisti e alla musica dal vivo. Una fiducia che

spero sia stata ripagata nel migliore dei modi” aggiunge Ciri.

“Un auspicio che in realtà è già molto di più, pressoché una certezza perché posso già annunciare che

domani sera non ci sarà solo spazio per i saluti ma anche per la presentazione della nuova stagione

autunnale in musica che, esattamente come è stato per quella estiva, proprio dall’amato palco di Bellaria

prenderà nuovamente le mosse fra qualche settimana. E’ bello, dunque, poter dire, cantare e suonare che,



irradiarsi e a illuminare le nostre serate” conclude Ciri Ceccarini.