La rassegna Sganassau cala il sipario, ultimo show con Alex De Santis e il Duo Torri

Ultimo appuntamento con la rassegna Sganassau organizzata dal Comitato Turistico di Viserba, dalla Palco Comici e patrocinata dal Comune di Rimini. Sul palco di piazza Pascoli venerdì 8 settembre saliranno tre comici: Alex De Santis e il Duo Torri.

Alex, conosciuto a Colorado in coppia con Baz, porterà in scena il suo ‘Maestro Catenato’ e tutta la sua comicità a volte, musicale. "L’artista, malgrado i 10 anni di animazione e i quasi 30 anni di palco con la compagnia dei Legnanesi non ha ancora capito che deve smetterla e trovarsi un lavoro normale. Se vedete in giro una sua locandina, andate a vederlo e cercate di convincerlo… per il suo bene… ma soprattutto per il vostro".

Il Duo Torri, Giacomo e Cristiano, sono due comici bolognesi forti di un’esperienza ultra ventennale, che sanno creare situazioni surreali che attingono dalla quotidianità e riescono a rinnovarsi ogni volta grazie a quella dose di improvvisazione che rende i loro spettacoli assolutamente imprevedibili. Come sempre, le gags, i personaggi, la musica di Amedeo Visconti e qualche sorpresa sono gli altri ingredienti della serata. Conduce la serata Matteo Monì.