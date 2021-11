  Mentre Vivevo, Gioia Salvatori in scena con “Cuoro in pillole”

Continua Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom e ospitata nella Sala Teatro del Centro Sociale di Poggio Torriana (via Costa del Macello, 10). Gioia Salvatori sarà la protagonista dell’appuntamento di domenica 14 novembre (ore 17.30) con il suo “Cuoro” in cui è diretta da Giuseppe Roselli. Cuoro nasce da un blog e dal tentativo di raccontare un punto di vista sul mondo mettendo in luce attraverso i toni della satira di costume alcune riflessioni sconnesse, alcune nevrosi e alcuni paradossi della quotidianità che costellano le vite di ognuno avvitandole tragicomicamente su se stesse. Un dispenser di elucubrazioni contro i mali moderni, un assaggio per combattere la disagevole condizione dello stare al mondo, l'alternativa sexy alla pulsione di morte. La versione in “pillole” di Cuoro ragiona, tra le altre cose, intorno ai modelli femminili di donne: le fiabe, le eroine, le protagoniste sghembe dei racconti che vanno a costituire il sistema di riferimento su cui ci poggiamo malamente. Accanto a questo, qualche riflessione sul futuro, una incursione nel presente con le sue ansie e le sue nevrosi e una gita nel giammai. Alla fine della corsa intorno al disagio dello stare al mondo precari, con pochi validi modelli e in balìa delle nostre personali idiosincrasie si incappa inevitabilmente in se stessi e lì, l'unica speranza è di riuscire a poter contare su ciò che siamo per rimboccarci le maniche e andare avanti cercando di mordere con autenticità le cose, i desideri, il piacere e anche il dolore. Ognuno per quello che ha con quello che può. Non consola del tutto ma siamo così: umani, imperfetti, da ridere. Gioia Salvatori frequenta a Roma il Centro Teatro Ateneo dove incontra maestri del teatro tradizionale e contemporaneo. Studia a Parma al Teatro Due e nel 2012 apre il blog “Cuoro” dove affronta temi legati alla satira di costume. Nel 2014 dal blog viene tratto lo spettacolo. Nel 2021 partecipa al programma tv Propaganda Live come autrice/ attrice e allo spettacolo “ Vieni avanti cretina” diretto da Serena Dandini. Intero € 10, ridotto € 8. Info e prenotazioni: 327 119 2652 (anche Whatsapp). Ingresso soggetto a limitazioni in conformità con le disposizioni a contrasto della diffusione del Covid-19.

Prossimo appuntamento domenica 28 novembre (ore 17.30): film documentario di Simone Manetti “Sono innamorato di Pippa Bacca” per la Giornata contro la violenza sulle donne (ingresso libero).