"Una serata di tutt'altro genere": in tavola sfiziosità, musica, drink e interviste

Una "cenetta di cosine sfiziose", un po' di musica, due chiacchiere con Parmigianna e un'intervista sostanziosa a Giada Biaggi per la “serata di tutt'altro genere”, in programma giovedi 23 febbraio al Centro sociale Franchini di Santarcangelo.



Si tratta della seconda di tre serate (l'ultima è in programma giovedi 30 marzo) di “Signorin Buonasera”, promosse dal riminese collettivo artistico femminile sovraestese “Pinkabbestia” e patrocinata dal Comune di Santarcangelo sotto l'egida della rassegna “Votes for Women”.

La cena avrà inizio alle ore 19:43: il programma prevede pietanze sfiziose accompagnate da musica e chiacchiere su “scoppia aperta e poliamore” insieme a Parmigianna, cui seguirà il salottino a sorpresa (con un evento scientifico), degustazione a sorpresa e l'intervista sostanziosa, che questa volta sarà con la sceneggiatrice, stand-up comedian e autrice di podcast Giada Biaggi. La serata si concluderà, assicurano dal collettivo, alle ore 23:16.