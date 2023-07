Si alza il sipario sulla programmazione cinematografica estiva dell'ex colonia Roma

Con un brindisi inaugurale, alla presenza del sindaco di Bellaria Igea-Marina Filippo Giorgetti e della direttrice artistica del Bellaria Film Festival Daniela Persico, prende il via martedì 18 luglio (ore 21:00), la programmazione della nuova arena estiva allestita negli spazi esterni dell’ex colonia Roma di Igea-Marina (via Pinzon).

Si parte con la proiezione del film vincitore del Premio "Casa Rossa" all’ultima edizione del Bellaria Film Festival: La timidezza delle chiome di Valentina Bertani, un film che segue con occhio delicato gli anni dell’adolescenza e l’ingresso nell’età adulta dei due gemelli omozigoti Joshua e Benjamin Israel cresciuti in una famiglia di tradizione ebraica.

Benjamin e Joshua Israel sono due gemelli omozigoti di 19 anni di origine ebraica che hanno entrambi una disabilità intellettiva ma anche una grande caparbietà e carisma. Una volta terminata la scuola, si trovano davanti a un bivio. Cosa fare? Molti loro amici e compagni di scuola hanno già pianificato il loro futuro, loro ancora no. Sostenuti sempre dalla loro famiglia, prendono di petto un mondo che non sembra disposto ad accoglierli con le loro passioni e desideri: la Roma, la musica, il sesso o una relazione stabile con una ragazza. A volte litigano, ma non possono fare a meno l'uno dell'altro fino a quando un momento decisivo della loro vita li porta a comprendere che il loro legame non si spezzerà anche se le scelte individuali possono essere diverse.

A seguire la proiezione del film dj set di Camilla Perinelli.



L’arena estiva all’ex colonia Roma nasce grazie ad un accordo con la proprietà che ha messo a disposizione l’area alla start up "Approdi" che in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea-Marina e 4/terzi Aps ha ideato la nuova rassegna che animerà le serate nei mesi di luglio e agosto.

Ingresso:

Intero: 8€; ridotto: 4€