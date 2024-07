La stagione estiva della Biblioteca Gambalunga è all'insegna della cultura e della poesia: le rassegne in programma

Prosegue il fittissimo programma di eventi culturali dell’estate riminese. Letteratura, musica e arte attendono i frequentatori delle serate estive nel centro storico. A partire da questa settimana ogni mercoledì e venerdì sera la corte di palazzo Gambalunga ospiterà due rassegne dedicate alla riscoperta e alla conoscenza di importanti voci della cultura e della poesia.

Mercoledì 3 luglio (Corte della Biblioteca Gambalunga, ore 21:00) inaugura un originale ciclo di conversazioni letterarie con la particolarità di tenersi tutte quante “in assenza” dell’autore. “In Absentia” è il titolo della rassegna, nata da un’idea di Armida Loffredo e Alessandro Agnoletti, che si propone come un divertissement a metà fra le Interviste Impossibili e i Colloqui Fantastici. L’idea è quella di riportare in vita autori scomparsi, ridar loro voce, in un gioco sì letterario ma soprattutto ironico e leggero, come si conviene alle conversazioni estive. Il primo appuntamento ha per protagonisti tre autori assenti perché “smarriti”: L. F. Celine, Ezra Pound, Alfredo Panzini. Smarriti perché politicamente ambigui, o addirittura schierati al momento sbagliato dalla parte sbagliata, o comunque fagocitati da controculture che li hanno strumentalizzati. A dar loro voce Alessandro Agnoletti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Rimini e della Biblioteca A. Panzini di Bellaria-Igea Marina e Alfiero Mariotti, filosofo e professore di Lettere presso ITES R. Valturio di Rimini.

Venerdì 5 luglio (Corte della Biblioteca Gambalunga, ore 21:00), torna per il secondo anno la rassegna poetica “Voci allo specchio” a cura di Sabrina Foschini. L’idea è quella di un omaggio votato al femminile che proceda da poeta a poeta, grazie alla mediazione appassionata e ragionata di autrici contemporanee che rileggano per il pubblico, i versi studiati e meditati delle loro voci-maestre. Nello spazio raccolto del chiostro seicentesco potremo per prima ascoltare Franca Mancinelli che legge Antonella Anedda, una tra i migliori poeti contemporanei italiani, dal lirismo conteso tra filosofia e nostalgia.

Negli stessi giorni e orari (mercoledì e venerdì, ore 21:00 - 23:00) aperture speciali anche per le mostre della Biennale del disegno allestite in palazzo Gambalunga: “Thayhat. Il futuro presente” a cura di Guido Cribiori e Sabrina Foschini visitabile alla Galleria dell’Immagine; “Le vie dei riti. L’Oceania sacra di Domeny De Rienzi”, a cura di Rosita Copioli, Alessandro Giovanardi allestita nella Sala del Settecento, “Grotte, cascate e forre. Il Grand Tour della natura” a cura di Massimo Pulini e Franco Pozzi accolta nelle austere Sale seicentesche al primo piano.

Infine, sabato 6 luglio (Corte della Biblioteca Gambalunga, ore 21:10) risuoneranno le voci del coro “La Bottega delle Voci” diretto da Fabio Mengucci, quinto appuntamento riminese del festival “Voci nei chiostri” promosso da AERCO per portare concerti corali nei cortili e nei chiostri dell’Emilia-Romagna.

Tutti gli ingressi agli eventi e alle mostre di Palazzo Gambalunga sono gratuiti e senza prenotazione