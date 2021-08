"Raya e l'ultimo drago" sugli schermi dell’Arena Lido

Sul grande schermo di Arena Lido giovedì 5 agosto alle 21.30 arriva il cinema di animazione targato Disney con "Raya e l'ultimo drago" (di Don Hall II, Carlos López Estrada, 107 min, 2021). L'ultimo lavoro firmato Walt Disney Animation Studios porta gli spettatori nel fantastico mondo di Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia. Quando le forze del male giunsero a minacciare il regno, i draghi si sacrificarono per salvare l'umanità. Oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate e spetta a Raya, guerriera solitaria, trovare l'ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo.



Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro.

