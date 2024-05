Rds raddoppia e porta i concerti a Rimini: tra i super ospiti la vincitrice di Sanremo Angelina Mango

Si scaldano i motori in vista dell'estate e dei concerti. Quella di martedì (7 maggio) è stata una giornata di annunci per Rimini. Una tra le maggiori novità in vista dell'estate 2024 arriva da radio Rds: oltre alle tradizionali dirette da piazzale Kennedy (dal 28 giugno al 7 luglio), quest'anno farà capolino in città l'Rds Summer Festival in piazzale Fellini. E si preannunciano ospiti in grado di richiamare il grande pubblico, in attesa di conoscere tutti i nomi in arrivo il primo annuncio è subito a effetto: salirà infatti sul palco di Rimini la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango.

L'annuncio in conferenza stampa

Oltre al consueto appuntamento in piazzale Kennedy per dieci giorni di dirette radiofoniche fino al weekend della Notte Rosa, l'Rds Summer Festival, con sei tappe in sei diverse città d'Italia, avrà come gran finale Rimini il 26 e 27 luglio, in piazzale Fellini.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, collegato con Milano per la conferenza stampa di lancio del Tour musicale, ha potuto annunciare la prima delle stelle attese per la tappa riminese: direttamente dalla vittoria di Sanremo e dai blocchi di partenza dell’Eurovision 2024 dove rappresenta l’Italia, non vede l’ora di scaldarsi sul palco di Rimini Angelina Mango. A fare i padroni di casa delle due serate riminesi di Rds Summer Festival in piazzale Fellini saranno la carica e la simpatia di Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro.

I papabili ospiti

Vera protagonista dell’Rds Summer Festival 2024 sarà come sempre la musica, con una programmazione di performance live dei più importanti nomi del panorama musicale sia italiano che internazionale. I nomi annunciati sono: Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benjamin Ingrosso, Bnkr44, Boomdabash, Boro, Capo Plaza, Cara, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Dotan, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Il Tre, Irama, Kaze, Leo Gassmann, Leon Faun, Mahmood, Mameli, Maninni, Martina, Matteo Paolillo, Mazzariello, Mediterraneo, Merk & Kremont, Mr.Rain, Negramaro, Noemi, Olly, Paola & Chiara, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, SLF, Sophie and The Giants, The Kolors, Tiromancino, Tony Effe, Vale LP. In prossimità di ciascuna tappa sarà svelato il cast che farà cantare e ballare il pubblico delle rispettive città italiane.

Generazione Z

Samara Tramontana e Gaia Garavaglia - speaker di Rdsnext, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ con la GenZ - saranno presenti in tutte le tappe in qualità di conduttrici degli opening delle serate. A loro anche il piacere di coinvolgere e di presentare i talenti emergenti, grazie al progetto “Rds Summer Festival, con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2” in collaborazione con Open Stage. Per il secondo anno l’iniziativa voluta da Galbanino – Brand del gruppo Lactalis – darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti. Una giuria d’eccezione presiederà il casting, al quale sarà possibile iscriversi attraverso la sezione dedicata sul sito di Rds e di Open Stage a partire dal 15 maggio, e decreterà i giovani artisti che potranno vivere il sogno di calcare e condividere il palco con i propri idoli musicali. Non solo, ma al termine del festival verrà scelto un artista che avrà la possibilità di incidere e pubblicare un brano inedito prodotto dal celebre producer CanovA.

Tra i main sponsor dell’iniziativa anche Coca-Cola, che animerà lo spazio del Festival offrendo momenti di svago, giochi, attività di sampling e distribuzione gadget, con la possibilità per il pubblico di godere di ulteriori elementi di intrattenimento e di vincere premi ed esperienze esclusive.

“Siamo felici di poter incontrare anche quest’anno gli ascoltatori di Rds in un tour estivo che si prospetta ricco di musica e divertimento. Dopo due edizioni di grande e crescente successo, siamo convinti che anche in questa edizione il pubblico ci premierà con il suo entusiasmo e con la voglia di stare insieme” commenta Massimiliano Montefusco, General Manager Rds. “Lo scorso anno, oltre ai 130.000 spettatori presenti on field, abbiamo realizzato numeri record anche a livello digital con oltre 80M di impression e 4,5M di interazioni social. Cifre che con l’edizione 2024 puntiamo a incrementare di almeno il 20%. Colgo l’occasione, infine, per ringraziare le istituzioni delle località che quest’anno hanno deciso di percorrere con noi questo viaggio emozionante e che hanno sposato il progetto, oltre agli addetti ai lavori che grazie alla loro professionalità e al loro aiuto ci permetteranno di vivere serate indimenticabili”.

Ingresso gratis

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione sul sito rdssummerfestival.it, per garantirsi l’accesso al villaggio e ai live. A partire da martedì 21 maggio, un mese prima dell’inizio del Festival, sarà possibile prenotarsi sul sito rdssummerfestival.it. Tutti coloro che si registreranno riceveranno, nelle settimane successive, tutte le indicazioni necessarie per confermare la propria presenza e garantirsi un posto per accedere ai live.