Si accendono i riflettori sul "Rec Film Festival": in città gli attori di "Mare Fuori", "Pinocchio" e "Diari"

Torna a Rimini, nell’inedita e suggestiva San Giuliano Mare, il REC Film Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, promosso da “Mondo REC” con il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini.

A partire da giovedì 2 a sabato 5 maggio, sul palcoscenico del Teatro Tarkovskij (via Brandolino, 13) saranno protagoniste opere cinematografiche indipendenti create da accademie, scuole, associazioni, case di produzione e da singoli cineasti esordienti.

Dodici i film in concorso per la categoria “Senior” (prodotte da ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni) e otto per la sezione “Young” (riservata a giovanissimi tra gli 11 e i 17 anni), selezionati tra oltre duecento titoli pervenuti da tutta Italia: storie coraggiose, che affrontano tematiche spesso forti e significative come libertà, amicizia, orientamento sessuale, deep web, bullismo e molto altro.

La città di Rimini torna così ad essere capitale del cortometraggio giovanile: infatti, accoglierà centinaia di ragazzi provenienti da tutta la penisola, pronti a vivere una full immersion nel cinema e nello spettacolo.

Saranno tanti, naturalmente, anche i giovani del territorio coinvolti nella manifestazione: diverse scuole Riminesi presenzieranno agli appuntamenti e molti studenti ricopriranno il ruolo di "Giurati Junior", con l'arduo compito di assegnare premi e menzioni speciali ai film in concorso.

Ma non è tutto. "Mondo REC", da sempre impegnata con i ragazzi del territorio in progetti ed attività culturali, artistiche e aggregative legate al cinema, presenterà, fuori concorso, il nuovo short-film ambientato a Rimini, dal titolo "Battito", un'emozionante storia che racconta la nascita di una band.

Numerosi (e attesi) gli ospiti d’eccezione che calcheranno il palcoscenico: l’attrice Serena De Ferrari (giunta alla ribalta per il ruolo di “Viola” nella serie cult “Mare Fuori” e ora protagonista del film “Romeo è Giulietta“), Francesco Zenga (interprete della fiction “La Storia“), Flavia Leone (dalla serie Netflix “Diari“), Enrico Tijani (il celebre “Dobermann” di “Mare Fuori“), Federico Di Scola (dalla serie Rai “Snow Black“) e Federico Ielapi (protagonista del film “Pinocchio” e ora su Netflix nella serie “Briganti“).