"Red Bull Dance Your Style", sfida a passi di street dance con una giuria interamente "popolare"

Si riaccendono i riflettori sul Red Bull Dance Your Style, l’evento globale di street dance dal format unico ed esclusivo che offre a ballerini provenienti da tutta Italia, la possibilità di esprimersi attraverso il proprio personale stile: dall'Hip-Hop all’House, dal Locking al Popping, dal Waacking al Vogueing.

Dopo le qualifiche a Firenze, è ora definitiva la rosa dei 16 ballerini che parteciperà alla Finale Nazionale di Rimini, in programma venerdì 28 luglio dalle ore 21:30 a Piazzale Kennedy.

Il format prevede battle 1vs1 a eliminazione diretta: due i turni a disposizione per offrire spettacolo e intrattenimento, ma soprattutto per convincere il pubblico (unico giudice della gara) che avrà il compito di decretare il vincitore alzando in aria le schede di voto (rosse o blu). Nessuna coreografia pianificata o musica prescelta, si tratta di vivere il momento e stupire la folla, interpretando con il proprio stile la base musicale proposta a sorpresa da Deejay Ake, songwriter, rapper e produttore musicale, che ha preso parte ad alcuni degli eventi internazionali più rinomati del panorama della street dance.

A presentare l’evento due host d’eccezione: Valentina Vernia (Banana), ballerina (nel 2018 ha partecipato ad Amici) e content creator con 2 milioni di follower su Tik Tok e più di 270K su Instagram e il professionista di Hip-Hop Filippo Trombetti aka Philgood, insegnante e coreografo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

A proposito dell’evento, Veronica Pepe, Direttrice Artistica del "Red Bull Dance Your Style", dichiara: “È un onore essere ancora una volta la Direttrice artistica del Red Bull Dance Your Style. L’obiettivo per la Finale Nazionale è quello di offrire al pubblico di Rimini uno spettacolo senza precedenti. Prevediamo bellissima musica, interpretazione, creatività e tanto divertimento!”

Quest’anno torna a Rimini pronto a difendere il titolo di Campione nazionale, Michael Rossi (Miky-Boo) incoronato campione italiano del Red Bull Bull Dance Your Style 2022. In occasione della scorsa edizione, il ballerino di popping ha lasciato il pubblico a bocca aperta grazie alla sua capacità di coinvolgere e fondere spettacolarità, fluidità di movimento e adattamento alle diverse tracce musicali. La vittoria nel 2022 gli è valsa un biglietto per la World Final a Johannesburg, lo scorso dicembre.

La stessa opportunità verrà offerta a chi si aggiudicherà quest’anno il titolo italiano: il vincitore o la vincitrice volerà infatti in Germania, a Francoforte, dove il 4 novembre si terrà la Red Bull Dance Your Style World Final 2023.