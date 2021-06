Relax al lago, passeggiate dal crepuscolo fino a notte

Per tutta l'estate si svolgeranno una serie di passeggiate non troppo impegnative per scoprire alcuni luoghi illuminati dalle diverse ed inaspettate luci del crepuscolo, del tramonto, della sera, della notte.

Giovedì 17 giugno si svolgerà un breve percorso dal Borgo medievale di Maciano al lago di Andreuccio, meglio conosciuto come lago di Soanne, per sperimentare il relax di questi luoghi in un giorno 'qualsiasi' in mezzo alla settimana e incontrare e ammirare qualche lucciola. Due ore circa di cammino (che possono essere un'ora e cinquantacinque oppure due ore e venti) per lunghezze medie di 5/6 km. E per chi vorrà portarsela, cena al sacco. Raccomandate scarpe da escursionismo, abbigliamento comodo, torcia elettrica. Ritrovo ore 20,15 a Maciano di Pennabilli al piccolo parcheggio all'altezza di via Serra di Sotto, 62. Costo escursione: 10 euro adulti, bambini 5 euro. Adatta anche ai bambini. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Due passeggiate, dal crepuscolo fino a notte per parlare e raccontare cordialmente di ansie e paure, fantasmi e streghe. In occasione di due date significative. Domenica 20 giugno il giorno precedente la manifestazione di Azzurrina al Castello di Montebello (che avverrebbe la notte tra 21 e 22 giugno ogni lustro). Escursione dall'Eremo della Madonna di Saiano a Torriana ricordando, oltre alla sfortunata bambina che osserveremo a debita distanza, la pesante presenza di Gianciotto Malatesta. Mercoledì 23 giugno, la notte di San Giovanni, con tutte le sue implicazioni magiche legate, tra le altre, alle streghe. Si svolgerà un’escursione dall'Eremo della Madonna di Saiano a Montebello e dintorni, tra racconti di donne speciali ed alberi secolari.Raccomandate scarpe da escursionismo, abbigliamento comodo, torcia elettrica. Ritrovo ore 20,15 presso il parcheggio dell'ex Panificio Marecchia in Via Santarcangiolese, 157, 47825 Poggio Torriana RN (prima del Ponte sul fiume) Costo escursione: 10 euro adulti, bambini 5 euro. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: Cristian Savioli Cell.333-4844496 cristiansavioli@protonmail.com escursioni effettuate nel rispetto della normativa anticovid.