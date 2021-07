"Relitti" di Maria Cristina Ballestracci in mostra a Pennabilli

Dal 10 al 25 luglio, in occasione del Cinquantesimo anniversario di Pennabilli Antiquariato, la chiesa di San Filippo ospita “Relitti” la mostra collaterale dell'artista santarcangiolese Maria Cristina Ballestracci. La mostra apre sabato 10 luglio alle 8.30.



La parola, delicato segno grafico tracciato da una vecchia macchina da scrivere su carta velina, e i materiali naturali restituiti dal mare sono gli elementi primari delle opere che compongono Relitti che nasce da una fusione misurata di testi scritti ed elementi naturali e di uso quotidiano su cui è visibile l’impronta dell’uomo, un progetto che si è sviluppato con l’apporto di poesie di Alessandra Baldoni e di testi di Simone Perotti e, in alcuni casi, della stessa Maria Cristina Ballestracci. A queste opere ne sono seguite altre in cui i relitti sono strutturati come vere e proprie sculture caratterizzate da una particolare nitidezza formale. “Relitti” sono piccoli oggetti segnati dal tempo, scelti da con cura da Maria Cristina Ballestracci nel tentativo di ridar loro una nuova vita. L’artista indaga sui significati dimenticati di questi relitti che, accostati alla parola scritta, assumono una nuova valenza. Carichi della loro umiltà, raccontano la storia del mondo e dell’umanità. I reperti vengono accompagnati e raccontati tramite l’accostamento alla parola scritta, costituendo così piccole cosmologie che rimandano alla brevità degli haiku della tradizione buddista, ch’an o zen. L’impronta del tempo crea un legame tra le storie di questi oggetti e le vite degli esseri umani che ne hanno usufruito, toccandoli, calpestandoli o semplicemente guardandoli. Il tutto si intreccia con la storia e le storie di chi ha conosciuto la settecentesca Chiesa di San Filippo, come luogo di culto o come luogo di passaggio.Maria Cristina Ballestracci ha un ricco curriculum professionale nell’ambito dell’architettura e del design, ma anche nel ruolo di stylist in alcune campagne promozionali nel settore della moda. Nelle prime opere la ricerca e la rielaborazione di oggetti di origine naturale in riva al mare, scelti in base alla morfologia dettata dal lavoro dell’uomo e del tempo, sono affiancati da brevi testi e ricomposti all’interno di cornici essenziali. La mostra ad ingresso gratuito sarà aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 20.30; la domenica: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.30.