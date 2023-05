Serata in musica sulle note del compositore Remo Anzovino e "Don't forget to fly"

Il Cinema Fulgor di Rimini, sabato 27 maggio alle ore 18.00, è pronto ad ospitare Remo Anzovino, tra i più originali e influenti compositori e pianisti contemporanei. Per l'occasione, il talentuoso e celebre musicista, presenterà il suo nuovo disco.

Don’t Forget to Fly è un viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte, un’esplorazione onirica del volo in cui l’ascoltatore è chiamato a vivere la seconda vita di Icaro.

Sul palco, insieme al suo pianoforte, Anzovino coinvolgerà tutti i presenti con una musica caratterizzata per il forte elemento visivo, che si contraddistingue per leggerezza e luminosità.

Il disco, uscito il 12 maggio e distribuito da Believe, Don’t Forget to Fly è il primo disco completamente "piano solo" della sua carriera, una metafora che traduce in puro suono il bisogno degli esseri umani di volare, le immagini dinamiche di un sogno che si rivela poco alla volta come un potente mezzo di interpretazione della realtà.

Anzovino torna dopo sei anni dal fortunato album “Nocturne”, arrivato a 18 milioni di streaming solo su Spotify. L’artista è protagonista di progetti al confine tra musica e cinema: Anzovino è stato celebrato con il Nastro D'Argento 2019 Musica dell’Arte per le sue colonne sonore e ha collezionato oltre 24 milioni di streaming in 180 Paesi nel mondo solo su Spotify.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti