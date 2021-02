Musei in diretta celebra l’omaggio all’arte di René Gruau

Il 4 febbraio alle 18 appuntamento con l'arte in streaming, una ulteriore opportunità per valorizzare e invitare a conoscere il vasto patrimonio di arte e cultura della città, oggi nuovamente fruibile dal vivo grazie alla recente riapertura delle sedi museali. Il prossimo 'viaggio virtuale' ha compre protagonista René Gruau, uno dei più importanti disegnatori di moda del Novecento, nato a Rimini il 4 febbraio del 1904. Per festeggiare il compleanno, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Rimini nel giorno dell’anniversario della nascita dedicherà una diretta streaming alla sua raffinata e celebre produzione grafica.

L’appuntamento è per il 4 febbraio quando la storica dell’arte Michela Cesarini illustrerà in diretta le opere che compongono il fondo riminese dedicato a Gruau: disegni, manifesti e litografie ideate per reclamizzare gli abiti di noti stilisti francesi, quali Dior e Balmain, i cosmetici Rouge Baiser, i tessuti delle industrie italiane Bemberg e Trasformazioni Tessili, gli spettacoli di celebri locali parigini. Un viaggio nella bellezza della figura femminile, rappresentata ridente, elegante, ricca di charme e maestra di seduzione.