I cori di Rimini e Misano eseguiranno insieme il concerto "Requiem" di Gabriel Fauré

Nell’ambito della Rassegna Voci nei Chiostri, domenica 26 giugno 2022 alle ore 21 nella Chiesa di San Girolamo a Rimini (viale Principe Amedeo 65) si terrà il concerto del Coro Carla Amori di Rimini (direttore Andrea Angelini) e del Coro Filarmonico Le Voci Liriche di Misano Adriatico (direttore Silvia Vico) che eseguiranno insieme il Requiem di Gabriel Fauré, compositore e organista francese, considerato uno dei grandi musicisti francesi della fine del XIX secolo e dell'inizio del XX secolo. Le voci soliste saranno Katalin Pribelszki e Marco Mignani, all’organo Harry Ibiyefiebo. Il Requiem di Fauré si distacca notevolmente dalle altre composizioni romantiche del genere: colpisce in primo luogo il rifiuto a musicare il Dies irae, del quale invece sia Berlioz sia Verdi avevano fatto il centro di un vero e proprio dramma religioso. Nel Requiem di Fauré è assente ogni violenza e ogni contrasto; in esso prevale un sentimento di rassegnazione e di abbandono, a volte si potrebbe addirittura dire un desiderio di assenza e di silenzio. Nel Requiem di Fauré l'integrazione tra le voci corali, e quelle strumentali è perfetta. La loro fusione, che esclude ogni contrapposizione, crea una particolare atmosfera sonora, della quale è componente importante l'organo, usato in modo da sottolineare il timbro opaco e come velato. Le voci soliste compaiono nell’Offertorio, nel Lìbera me (baritono) e nel Pie Jesu (soprano). Sono trattate in modo essenzialmente lirico, con piana e semplice effusione melodica. Il programma del concerto sarà completato dall’esecuzione del Cantique de Jean Racine dello stesso compositore francese. L’ingresso al concerto è libero



