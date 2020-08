"Requiem per un sudario vuoto", la performance di Giulietta Gheller

Va in scena domenica 9 agosto, ore 6, nella spiaggia libera delle ex colonie Bolognesi a Miramare di Rimini la performance "Requiem per un sudario vuoto" di Giulietta Gheller.

La performance vuole dare uno statuto di realtà e di visibilità alle morti in mare dei migranti che tentano la traversata del Mediterraneo ma che, lontano dai nostri occhi, non riescono ancora a stimolare nelle coscienze occidentali lo Scandalo umano che ci si aspetta di fronte alla tragedia, tanto più se evitabile. Non si tratterà di una messa in scena ma dell’esperienza reale e irreversibile di una perdita: la perdita, nei fatti, di una scultura (opera unica), che verrà dissolta in mare.

Giulietta Gheller, autrice della performance, ha infatti realizzato una scultura in argilla essiccata rappresentante una giovane donna africana. All’alba di domenica 9 la scultura verrà deposta su un giaciglio galleggiante ma affonderà e si scioglierà in acqua lasciando solo il proprio sudario, vuoto.