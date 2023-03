"Res in Terra" porta a teatro delle lezioni di bellezza non convenzionale, tra diversità e inclusione

Un progetto significativo centrato sulla cura di sé che ha la forma di un viaggio alla riscoperta della singolarità e del proprio corpo, attraverso trucchi e acconciature ispirati al linguaggio della natura e dei suoi elementi, confluito in un evento che racconta, tramite il corpo e i sensi, l’arte visiva, la musica, la voce e le parole, il tempo storico in cui viviamo, ripensando al futuro che vorremmo.



Dopo il successo della performance all’aperto “Res in Terra”, presentata durante l’ultima edizione di “Giardini

d’Autore” a settembre 2022, Meri Monaldi (titolare del salone La Maison du Reflet) e Barbara Stella (truccatrice professionista), Silvia Montanari, organizzatrice dell’evento riminese in collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità

della Provincia di Rimini per il progetto “Gea l’estate del rispetto” e l’Assessorato alle Politiche per la salute, Protezione sociale, Politiche per la casa, Governance degli organismi partecipati non societari del Comune di Rimini,

hanno deciso di portare anche sul palco di un teatro vero le loro lezioni di bellezza inclusiva presentando a tutta la

cittadinanza il percorso laboratoriale “Bellessere”, ideato insieme ad alcuni ragazzi riminesi che vivono la disabilità in

prima persona.

L’evento off di Giardini d’Autore è in programma sabato 18 marzo dalle ore 19:00 alle 20:00 al Teatro degli Atti di Rimini (Via Cairoli, 42) e sarà presentato dal giornalista Alessandro Carli.



“Un’idea trasversale e tutta al femminile nata da una profonda amicizia per riflettere e far riflettere sull’essere umano

nella sua unicità fisica e mentale – spiega Meri Monaldi, ideatrice e organizzatrice dello spettacolo – con cui vogliamo

invitare delicatamente il pubblico a porsi domande sulla visione contemporanea del concetto di bellezza ideale.

Protagonisti dell’evento speciale, i ragazzi e le ragazze disabili dell’associazione di promozione sociale “A.S.D.

Esplora” di Rimini, accompagnati anche da bambini, donne e uomini di varie generazioni. L'idea su cui vorremmo far

riflettere il pubblico è che la bellezza non solo non ha confini, ma non ha neanche età”.



La performance sarà accompagnata dalla voce narrante dell’attore Maurizio Argan.



Ingresso a offerta libera : il ricavato della manifestazione sara? devoluto all’associazione di promozione sociale

“A.S.D. Esplora” di Rimini.



In occasione dell’evento, nel foyer del teatro, sarà allestita una rassegna fotografica sulla “prima all’aperto” di “Res in

Terra”: un percorso espositivo inclusivo e multisensoriale allestito con le buone pratiche del “vietato non toccare” fatto



tipo di spettatore nell’atmosfera respirata durante la prima della performance autunnale all’aperto.