San Giovanni in Marignano, incursioni artistiche e musicali tra le vie del borgo con “Respirarte”

Dove Indirizzo non disponibile San Giovanni in Marignano

Sabato 3 settembre arriva un nuovo evento a San Giovanni in Marignano, ideato da Aps Pro Loco San Giovanni.

A partire dalle ore 18:00 e fino a tarda notte, sarà possibile passeggiare per le vie del centro storico per un’esperienza magica. San Giovanni si animerà infatti di artisti affermati ed emergenti che creeranno ed esprimeranno la loro arte per realizzare preziose opere dal vivo accompagnati da musicisti e performer.

Inoltre, alcuni giovanissimi volontari Pro Loco e non solo, dai 3 ai 18 anni, coordinati da Francesco Gambuti, presenteranno l'installazione in Largo Fosso del Pallone, realizzata con materiali riciclati dal titolo "Pensieri, parole, dubbi, comunicazione".

A seguire sarà possibile cenare presso i locali del centro.

“Si tratta di un nuovo evento sul quale ci confrontiamo da tanto tempo per fare entrare l'arte tra le vie e la storia di San Giovanni. Speriamo che molti possano coinvolgersi in questa prima edizione ed assaporare l'arte dei tanti artisti e dei giovanissimi marignanesi.”