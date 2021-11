Riapre il Cocoricò, l'iconico club riccionese

Sabato 27 novembre 2021, riapre il Cocoricò, l’iconico club di Riccione, che si rivela al pubblico completamente ristrutturato per inaugurare un nuovo ciclo. La nuova gestione che ha rilevato il locale, lasciato in uno stato di incuria e abbandono dopo tre anni di inattività, restituirà al pubblico un CLUB totalmente ricostruito e rinnovato sia negli interni che negli esterni, con impianti tecnici visual e audio di nuova generazione. Due grandi novità saranno inoltre un’area riservata backstage e un giardino estivo.

Tutto ciò è reso possibile grazie all’impegno e all’investimento di due milioni di euro da parte dei gestori che hanno rimodernato completamente il Cocoricò, creando un luogo con una struttura innovativa, che vuole tornare ad essere il punto di riferimento del clubbing italiano. Accesso con Green pass obbligatorio. L’ingresso è riservato ad un pubblico over 18 donna e over 20 uomo.