Riapre il Museo della Linea dei Goti

Il Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo riapre sabato 29 maggio. Mercoledì 2 giugno, invece, sono previste attività speciali per la Festa della Repubblica che verranno illustrate in dettaglio nei canali social del Museo della Linea dei Goti. Il Museo, con la sua struttura principale che ricorda quella di un bunker, sorge ai piedi del Castello di Montegridolfo. Costruito nel 1990, il corpo principale è stato inaugurato nel 2002 mentre il recente ampliamento è aperto al pubblico da agosto 2017. Al suo interno si trova una delle più ricche collezioni di reperti storici, testimonianze e approfondimenti legati al conflitto sulla Linea Gotica, che attraversava Montegridolfo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Museo è adatto a tutte le età e offre spunti di riflessione sulla nostra recente storia. L’Associazione Ali di Farfalle è il nuovo gestore del prestigioso centro, nel segno dell’innovazione ma anche della continuità grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Amici per il Museo che lo ha gestito con passione negli ultimi 3 anni.