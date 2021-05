Riapre il museo Risorgimentale e di Garibaldi a Saludecio

Dopo la lunga chiusura a causa del Covid, sabato 8 maggio riapre il Museo Risorgimentale e di Garibaldi. Il museo è stato completamente riallestito con nuovi e interessanti reperti per dare risalto sia alla figura di Giuseppe Garibaldi che a quella della moglie Anita di cui ad agosto cadranno i 200 anni dalla nascita. Inoltre è stata realizzata una sala per ospitare divise e oggetti appartenuti ai più valorosi generali garibaldini, ed agli altri eserciti. Il museo vanta una biblioteca storica ricca di circa 400 volumi (consultabili), non solo italiani, tutti dedicati all’eroe dei due mondi, e tra questi si può trovare pure un carteggio molto interessante con lettere autografe tra Garibaldi e Victor Hugo, suo amico fraterno; stampe originali di giornali inglesi, francesi e italiani fino al frontespizio della canzone “Garibaldi’s Liberty Song” scritta per lui da Vincent Minnelli, nonno della famosissima Liza Minnelli, durante il soggiorno del Generale in America quando, per il suo carissimo amico Antonio Meucci, fondò la fabbrica di candele steariche, per aiutarlo a superare un periodo di sacrifici e di stenti. Tra le divise garibaldine spiccano la prima divisa dei Cacciatori delle Alpi e quella della “Garibaldi Guard” fondata in America da alcuni garibaldini in fuga dall’Italia che combatterono al fianco del Generale Custer a Little Big Horn e che morirono al suo fianco e molto altro ancora.

Il museo rimarrà aperto dall’ 8 maggio dalle 15 alle 18, e per tutte le domeniche di maggio dalle 15 alle 18. In giugno apertura straordinaria per la festa della Repubblica il 2 giugno e per il “Saluserbe” il 12 giugno e per tutte le domeniche del mese dalle 15 alle 18. In luglio ed agosto per tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 18. Sarà possibile visitare il museo, al di fuori delle date indicate, solo su prenotazione chiamando il seguente numero 0541/869719 il lunedì e mercoledì dalla 9 alle 12.