Estate in musica: l'Arena della Regina ospita I Ricchi e Poveri

Nella serata di sabato 3 agosto, il palcoscenico dell'Arena della Regina di Cattolica è pronto ad essere travolto dalle sonorità e melodie de I Ricchi e Poveri che raggiungeranno la struttura per uno spettacolo live coinvolgente e attraverso il quale ritrovare i propri "fedelissimi" condividendone i brani che hanno segnato la carriera musicale degli artisti sino all'ultimo tornentone "intonato" al Festival di Sanremo "Ma non tutta la vita" (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) certificato Disco di Platino da FIMI/GfK e in seguito alla pubblicazione di otto remix con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy.