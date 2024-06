Riccione celebra i 60 anni della Festa del bagnino: rustida di pesce, piadina, musica e fuochi d’artificio

Giovedì 13 giugno, alle 20,30, Riccione festeggia il suo 60° anniversario della tradizionale Rustida - Festa del Bagnino, presso il piazzale del Porto (piazzale Alcide De Gasperi). La festa rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla città, istituita in ricordo di un grande gesto di solidarietà da parte dei turisti ospiti di Riccione, quando la furia devastante di uno straordinario fortunale colpì la spiaggia e gli stabilimenti balneari, spazzati via dalla furia del vento e del mare in tempesta, l’8 giugno 1964.

Dopo soli due giorni, la spiaggia di Riccione tornò alla normalità, grazie all’operosità dei bagnini e dei gestori delle attività balneari, al prezioso sostegno di amici e turisti, tantissimi tedeschi, che li aiutarono nelle operazioni di ricostruzione.

L’origine della Festa del bagnino

A un anno esatto da quella ricorrenza, l’8 giugno 1965, i bagnini di Riccione decisero di onorare quel grande gesto di solidarietà, organizzando la prima festa con la “rustida” - il piatto a base di pesce azzurro grigliato e simbolo della convivialità romagnola – per omaggiare turisti e cittadini.

La festa inizia alle ore 20:30 presso il piazzale del Porto: tutti i bagnini di Riccione insieme all’“Associazione per la candidatura Unesco – sede di Riccione” offriranno la tradizionale “rustida” di pesce, distribuita gratuitamente insieme con la piadina offerta da Riccione Piadina, mentre vino e birra saranno distribuiti dietro l’acquisto del boccale della festa, al costo di 5 euro.

Gran finale con i fuochi

La serata sarà allietata dall’intrattenimento musicale dell’agenzia Studjo di Mauro Forbicini, noto professionista del settore musicale dal 1992 e conosciuto con il nome di Maurino, che proporrà un racconto in musica e immagini sulla storia di Riccione e della sua bella spiaggia, concentrata sugli ultimi 60 anni e sulle foto della Cooperativa Bagnini, intervallato da videomix con videoclip musicali originali, dagli anni ’70 in poi, per trasformare la festa in un “Video Party experience”, con la “Kisscam” tra il pubblico che trasmetterà immagini live sul grande schermo.

Insieme a Maurino ci saranno Mattia, ballerino della Rimini Dance Company, animatore e maestro di ballo che guiderà le coreografie, e Claudia Cieli, cantante di grande talento, ospite fissa della trasmissione televisiva “Cantando Ballando” di Canale Italia e che da anni collabora con l’Orchestra Mirko Casadei. Claudia interagirà con il pubblico invitando a cantare i brani più belli di sempre, a tutti conosciuti e interpretati da grandi artisti quali Mina, Battisti, Natalie Cole, Aretha Franklin e molti altri.

Chiude l’edizione 2024 della “Rustida – Festa del Bagnino” il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio, intorno alle ore 23:00.

Il valore della spiaggia di Riccione

Alla festa è presente anche lo stand dell’Associazione per la candidatura Unesco della spiaggia di Riccione, per divulgare e sostenere il progetto di valorizzazione della spiaggia e dei suoi usi sociali.

Nel tempo, la “rustida” è divenuta un simbolo identitario prezioso, messo in luce anche dagli studi svolti dal Cast (Centro di Studi Avanzati sul Turismo) dell’Università di Bologna, nel contesto del progetto “Identità di spiaggia” che vede il Comune di Riccione e l’Associazione per la candidatura Unesco – sede di Riccione impegnati per l’ottenimento dell’ambito riconoscimento volto alla salvaguardia degli usi, costumi e pratiche della spiaggia di Riccione, quale patrimonio immateriale dell’Unesco.