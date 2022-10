Viaggio nella Riccione di una volta, in occasione del Centenario una storica mostra fotografica

Dal 20 ottobre al 6 novembre Villa Mussolini ospita l’allestimento fotografico Foto Riccione. L’obiettivo di Pico, a cura di Davide Bagnaresi e Gianni Zangheri, un percorso espositivo realizzato in occasione del Centenario e che attraverso gli scatti del fotografo Epimaco Zangheri, da tutti conosciuto come Pico, racconta la Riccione tra gli anni Sessanta e Ottanta nella sua parte più vera, quella che recupera uno squarcio di vita perduta nel tempo fissandone furtivamente le emozioni in una fotografia, strapparlo dall’oblio dei tempi moderni, restituirlo alla sua Comunità per continuare a raccontare una storia infinita.

È una Riccione in bianco e nero quella di Pico, fatta di volti umani e professioni, tradizioni ed eventi, che suggeriscono emozioni e ricordi indelebili in chi si riconosce o raccontano la storia alle nuove generazioni. Pico offre lo specchio in cui la città si riflette perché appartiene a quella generazione di “scattini” che il tempo ha trasformato in cronisti. All’età di 13 anni inizia la gavetta che segnerà la sua strada, prima come ragazzo di bottega che pulisce il negozio, ritaglia e sviluppa fotografie, poi, dopo pochi anni, come professionista, fino a diventare titolare del proprio studio fotografico Foto Riccione.

L’archivio fotografico dello studio Foto Riccione, realizzato anche grazie alla collaborazione del figlio Gianni, rappresenta un patrimonio inestimabile. Tra lastre, diapositive, negativi e il più recente materiale digitale si stimano un milione di scatti che testimoniano le trasformazioni di una comunità in continua evoluzione, che però, continua a essere ancorata a luoghi, tradizioni e abitudini che stanno assumendo un sapore antico. La Riccione di Pico è quella del secondo dopoguerra, da lui immortalato in fotografie divenute oramai delle autentiche icone.

Giovedì 20 ottobre alle ore 18:00 Foto Riccione. L’obiettivo di Pico inaugura a Villa Mussolini (viale Milano, 31).

L’esposizione apre al pubblico venerdì 21 ottobre e sarà visitabile fino a domenica 6 novembre con il seguente orario: venerdì dalle ore 15:00 alle 18:00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00. L’ingresso è libero.