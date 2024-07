Vai col liscio a Riccione, la città si trasforma in una balera per festeggiare i 70 anni di "Romagna mia"

Fervono i preparativi per “Riccione Dama Balera. Tu sei la stella, tu sei l’amore,”, la grande festa che la città dedica ai 70 anni di “Romagna mia”, l’iconica canzone conosciuta e apprezzata ormai in ogni parte del mondo e che è stata incisa anche in giapponese. Mercoledì 24 luglio, dal tramonto a mezzanotte, il centralissimo piazzale Ceccarini sarà teatro di una serata indimenticabile dedicata al liscio e alle tipicità della Romagna.

Tra gli ospiti d’onore ci saranno Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, e la star del liscio Roberta Cappelletti, insieme alla sua Orchestra. Sul palco anche i Vulva de Leyva - formazione di giovani musicisti capitanata dal riccionese Lennard Rubra - che dedicano alla musica tradizionale romagnola una ricerca artistica innovativa e il cui brano inedito “Dama Balera” ha dato il nome alla manifestazione, a suggellare l’incontro tra generazioni diverse che dialogano tra loro “per far ballare tutta la gente”, come aveva evidenziato Roberta Cappelletti durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

A “Riccione Dama Balera” la Cappelletti festeggerà i 30 anni di un incontro decisivo, quello con le edizioni musicali Casadei Sonora di Riccarda Casadei e il conseguente debutto con una sua orchestra. In piazzale Ceccarini, la splendida voce e l’energia spumeggiante della cantante trasformeranno la festa in una serata danzante a cielo aperto grazie anche alla straordinaria Orchestra formata da Remo Casadei, direttore artistico e fondatore, insieme a Roberta, del progetto orchestrale, Antonio Cucchi al clarino e sax, Elio Tozzi alla chitarra, Gianni Valmori alla fisarmonica e alle tastiere, Marcello Ziveri al sax, Mauro Guidi alla batteria e Nicolas Biondini al basso. “Il liscio è una musica straordinaria anche se qualcuno lo considera di serie B” ha ricordato la Cappelletti il 19 giugno al pubblico del Palazzo del Turismo, “e non è affatto semplice suonarlo perché richiede grandi capacità e studio, oltre a dedizione e passione”. “Nella canzone ‘Verso casa mia’, nei versi ‘il tempo non conta più, sono felice così’ ti arriva un brivido dritto al cuore”, aveva aggiunto la Cappelletti dopo aver intonato la strofa “e queste sensazioni le senti anche nelle note del sax e del clarinetto, gli strumenti perfetti per la musica di Casadei”.

A “Riccione Dama Balera” non poteva mancare la piadina, il prodotto alimentare per eccellenza della Romagna: alle ore 20:30, le originali “azdore” romagnole di Food in Tour metteranno in scena una dimostrazione pratica della preparazione della piadina, grazie alla collaborazione con il club di prodotto Costa Hotels Riccione, che in questa occasione festeggerà i 25 anni di attività. Alle ore 22, dopo l’opening dei Vulva de Leyva, inizierà l’attesissimo concerto di Roberta Cappelletti e della sua Orchestra.

Riccione Dama Balera è un progetto promosso e curato dall'assessorato al Turismo del Comune di Riccione in collaborazione con Geat e Costa Hotels Riccione. L’evento è a ingresso libero.