Diodato, Mahmood, The Kolors e Gabbani: un'estate di concerti a Riccione

E' pronto ed è stato già annunciato in trasmissione radio da Rudy Zerbi, il cartellone dei concerti in piazzale Roma “Sotto il sole di Deejay” che affianca e rinforza il motivo conduttore della scelta di comunicazione e immagine della Perla Verde Sotto il sole di Riccione.

Si parte giovedì 6 agosto con Samuel, venerdì 7 agosto The Kolors. Sabato 8 e domenica 9 ci sarà uno stop ai concerti per concentrarsi sullo sport. Quest'anno sono diciotto gli appuntamenti riservati al mondo dello sport e ai suoi appassionati con corsi e attività di fitness, wellness e corsa al mattino e al pomeriggio con particolare attenzione alle pratiche del dynamics stretch, pilates, yoga, run, group cycling, functional training, cardio tone e fit moving. Sempre in piazzale Roma, al mattino: dalle 7.30 alle 11 e al pomeriggio: dalle 17.30 alle 20.30 (domenica sempre esclusa).

Il calendario dei concerti riprende martedì 11 agosto con Ghemon, mercoledì 12 agosto Tiromancino e Michele Bravi, venerdì 14 agosto Mahmood, per Ferragosto sul palco Pinguini Tattici Nucleari, lunedì 17 agosto Diodato e martedì 18 agosto Irama + Nahaze, giovedì 20 agosto Francescco Gabbani e per venerdì 22 agosto finale gran deejay on stage con Gaia + Aiello. Sul palco gli immancabili Rudy Zerbi e Chicco Giuliani.

Per occasione di tutti concerti saranno osservate le norme di sicurezza sanitaria. Gli eventi gratuiti ma contingentati saranno a numero chiuso e l'ingresso sarà permesso solo fino ad esaurimento posti.