"Riccione, il mio mare" in mostra le fotografie di Monica Baldi

Sabato 19 giugno 2021 alle 17.30 alla Biblioteca Comunale di Riccione (Viale Lazio, 10) verrà inaugurata la personale di Monica Baldi dal titolo “Riccione, il mio mare". La mostra conta più di trenta opere. Monica vive tra Reggio Emilia, sua città natale, e Riccione dove trascorre gran parte dell'anno ed è proprio qui sulla Riviera Romagnola che inizia a scattare le prime fotografie. Ha visto la città trasformarsi. Cambiare abito e marcia. Ciò che non è mai cambiato è la passione di Monica per la città e il paesaggio marino, in particolar modo per le cabine e la spiaggia, nel susseguirsi delle stagioni. La mostra sarà, dunque, un viaggio nel susseguirsi delle stagioni, dai cieli azzurri, limpidi estivi, alle tavole da surf lì in attesa di qualche onda da cavalcare, al grigiore che avvolge terra e mare nelle fredde giornate invernali. Oggi, con questa mostra, Monica Baldi restituisce alla città la sua visione, i suoi scatti, il suo amore per Riccione.

"All'interno delle mie foto – scrive Monica Baldi - cerco di far convivere più arti, dal ricordo della poetica felliniana del sogno alla letteratura di PierVittorio Tondelli, anche lui emiliano di nascita ma da sempre affascinato dalla Riviera Romagnola." La mostra sarà visitabile fino al 11 settembre 2021 con gli orari e i giorni di apertura della Biblioteca (lunedì 14 – 19 e da martedì a sabato 9 – 19).