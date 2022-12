A Riccione la musica di strada del Natale suona e danza con i carillon giganti

Quattro carillon viventi che danzano saranno i protagonisti degli eventi natalizi di sabato 17 dicembre dalle ore 16:30 alle 19. La magia del Natale nel bosco d’inverno a Riccione incontra la poesia e la dolcezza di uno strumento musicale antico. Nella bella cornice di viale Ceccarini, impreziosito da installazioni artistiche e botaniche e da architetture di luce, risuoneranno le inconfondibili note musicali generate da un ingegnoso meccanismo a cilindro custodito all’interno di una grande scatola.

Interpretati da Festi Group in una veste nuova e originale per il Natale del Centenario, i carillon diventano oggetti dalle dimensioni umane con una vera ballerina in tutù che danza sulle note di uno dei capolavori del balletto più eseguito nel periodo natalizio, Lo Schiaccianoci di Pëtr Il'i? ?ajkovskij.

La magia della favola nel bosco d’inverno prende vita in una scenografia unica per trasportare il pubblico in un mondo fatto di sogni - proprio come accadeva a Clara, protagonista dell’opera dell’artista russo, alla Vigilia di Natale - seguendo le coreografie danzate da quattro diversi personaggi tratti dal famosissimo capolavoro, quattro carillon apparentemente uguali che sveleranno, ognuno, i momenti topici dello Schiaccianoci attraverso la danza.

Dopo il debutto di sabato 17 dicembre, l’atmosfera sognante de La musica di strada del Natale tornerà ad allietare la passeggiata sul grande Viale nei giorni 18, 24, 25, 26 e 31 dicembre e nei giorni 1, 6, 7 e 8 gennaio in orario pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Il treno di Natale

Sabato torna anche l’appuntamento con la musica e la danza di “The Show – Christmas Dream” il treno natalizio che ospita un teatro in movimento e porta con sé un racconto inedito fatto di personaggi fiabeschi, musical e sorprese, interpretati da artisti professionisti e dai giovani talenti di Riccione dance center. Gli appuntamenti alle ore 15:30 e 18:30 partenza da piazzale Ceccarini 17 dicembre, ore 17 partenza da Riccione Paese (corso Fratelli Cervi).



Gli alberi di Natale nei quartieri

Sempre sabato si accenderanno gli alberi di Natale nei quartieri di San Martino e Fontanelle.

Alle 14:30 a Fontanelle (viale Sicilia) passa il trenino di “The Show - Christmas Dream” mentre alle 16.00 l’accensione dell’albero sarà accompagnata da vin brulè e panettone per tutti.

Per San Martino l’accensione dell’albero è invece fissata per le 17:00. Anche per la zona Abissinia è previsto un momento di festa per la cittadinanza e i turisti con vin brulè e panettone.





Babbo Natale e il laboratorio di ghirlande

Nel Giardino sul Mare (Piazzale Roma) sabato 17 e domenica 18 proseguono gli appuntamenti dell’Officina Creativa di Natale con alle ore 11:00 Recycling Lab, il laboratorio per creare ghirlanda green con materiali di riciclo. E alle 16:00 la serra sul mare apre le porte a “Cittadini con le ali” un incontro sugli uccellini e come disegnarli. Domenica 18 dicembre ore 16.00 si svolgerà Alberi Incantati un laboratorio giocoso musicale. Storie di semi, di fiori e di alberi per raccontare e ricordare l’importanza di rispettare il nostro ambiente.

Intanto nella Casetta nel Giardino sul Mare c’è Babbo Natale che aspetta le letterine. Babbo Natale è presente in piazzale Roma nei giorni feriali dalle ore 15:30 alle 19:00, mentre nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10:00 alle 12:30, e dalle ore 15:30 alle 19:00.



Il villaggio di Natale

Lo shopping delle vacanze invernali si arricchisce con le proposte del Villaggio in viale Giardini, con le casette ispirate all’antica tradizione delle cabine di spiaggia e che oltre ai classici profumi e ai sapori dell’inverno da gustare durante la passeggiata proporrà oggetti originali, frutto dell’estro e dell’abilità manuale e artigianale, prodotti tipici locali a chilometro zero e del made in Italy. A far da cornice alle casette dello shopping immerse nella bella scenografia delle luminarie, le giostre dei bambini nei Giardini Montanari, allietate dai suoni delle melodie natalizie.