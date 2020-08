La "Maxi Onda" di Rudy Zerbi, fra tronisti e party virtuali

Una Maxi Onda così alta non si vede tutti i giorni e Rudy Zerbi non se la poteva perdere neanche quest’anno. Il conduttore tv e produttore discografico, che da inizio agosto fa compagnia a tutti gli ascoltatori dagli studi di Radio Deejay all'Aquafan di Riccione, nei giorni 14 e 15, 18 e 21 agosto, sale sul palco della Piscina Onde per fare compagnia al pubblico, tra dirette Facebook e dj set con un 'Party Virtuale'.

Per quattro appuntamenti speciali Rudy Zerbi è ospite d’onore e co-conduttore insieme al frontman di Aquafan, Franky, della Maxi Onda e dell’appuntamento con il Maxi Tik Tok, delle 15:15, uno dei momenti più adrenalinici e divertenti delle giornate nel parco acquatico.

In questi giorni di Ferragosto le sorprese sono una dietro l’altra. Si parte il 14 agosto con Adam Clay e il tronista Alessio Campoli, ospiti del ‘Party Virtuale’ in Piscina Onde delle 15:15. Il 15 agosto Matteo Botteghi in consolle e con lui il violinista ‘dance’ Andrea Casta. Lunedì 17 agosto sarà la volta di Rudeejay a far ballare il grande pubblico.