Si ripercorre la storia di Riccione: come è cambiato il volto della città fino alla fermata del treno a vapore

Sabato 11 marzo (ore 17:00), il Palazzo del Turismo ospita la presentazione di due libri dell’autore Armando Semprini: “Riccione dell’Ottocento, la nascita del mito” e l’opera dal titolo “Don Carlo Tonini e la Chiesa di San Martino”.

I due volumi raccontano uno spaccato di storia riccionese intersecandosi. Nel libro Riccione dell’Ottocento, la nascita del mito, l’autore illustra gli anni in cui un piccolo borgo si apprestava a cambiar volto, dai due nuclei abitati di Riccione e San Lorenzo, dediti all’agricoltura e alla pesca, composti da abitazioni fatiscenti, allo sviluppo legato al turismo e alla cultura della vacanza che nasceva grazie alla diffusione delle informazioni sulle proprietà benefiche del mare.

Il secondo libro, Don Carlo Tonini e la Chiesa di San Martino, ha per protagonista una figura centrale nello sviluppo di Riccione, Don Carlo Tonini, classe 1805, parroco della Parrocchia San Martino, che aiutò poveri e bisognosi e che allo stesso tempo, da vero pioniere del turismo, ebbe quella visione futura determinante per la trasformazione di una piccola borgata, sollevandola dalla povertà. Grazie a lui, Riccione ottenne la fermata del treno a vapore, e fu lui ad iniziare la promozione turistica decantando la salubrità del mare di Riccione e a far conseguire i primi risultati verso il turismo elioterapico.

La presentazione sarà accompagnata dalla proiezione di immagini tratte dai libri.

Ingresso libero