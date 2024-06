Fine settimana a Riccione è per ogni età: spazio a mostre, mercatini e attività sportive

A Riccione non ci si annoia mai: le temperature tipiche della bella stagione invitano al relax in spiaggia, alle passeggiate nelle vie dello shopping, agli appuntamenti sportivi, culturali e turistici in programma da venerdì 7 e fino a domenica 9 giugno. Per la gioia dei bambini e delle famiglie le opportunità di divertimento si moltiplicano nel mondo dei parchi tematici della collina, tra esperienze coinvolgenti, giochi d’acqua, piscine a onde e scivoli giganti.

La mostra di Vivian Maier a Villa Mussolini

La mostra dedicata alla grande fotografa americana allestita a Villa Mussolini resta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di street photography, con gli incredibili scatti realizzati nelle strade di New York e Chicago, tra giochi di ombre, riflessi e autoritratti. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00; sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 20:00.

Gli appuntamenti sportivi

Da venerdì 7 e fino a domenica 9 giugno lo Stadio del nuoto ospita il “Trofeo Nazionale Italo Nicoletti”, giunto alla 27° Edizione, una delle manifestazioni più prestigiose di tutto il panorama natatorio italiano e che quest’anno vedrà la partecipazione di formazioni provenienti dall’estero.

Dal 7 al 9 giugno allo Stadio del baseball si disputa il “10° International Slowpitch Cup”, mentre sabato 8 giugno, nel tratto di mare antistante la zona di spiaggia 7, si svolge la terza edizione del “Trofeo Riccione Water Beach FINP”, manifestazione sportiva di rilevanza nazionale di nuoto paralimpico.

Fino al 9 giugno il Playhall (via Carpi, 24) ospita i “Campionati Italiani Tennistavolo 4A-5A-6A Categoria e settore Master”.

Da sabato 8 giugno al Tennis Club Riccione si disputa il torneo nazionale “Super Next Gen” riservato alle categorie under 16 e under 18 dell’area nord-est.

Anche il calcio giovanile sarà il grande protagonista del weekend con la prima edizione del torneo di calcio giovanile “Riccione Aquafan Cup” in programma allo Stadio Nicoletti da venerdì 7 a domenica 9 giugno.

I mercatini

Sabato 8 giugno appuntamento con i “I mercatini dell’Alba di hobbisti e artigiani” (dalle ore 16:00 alle 24), nella piazzetta del lungomare Goethe nei pressi della zona di spiaggia 115.

Domenica 9 giugno, le vie del borgo antico di Riccione Paese si animano con le bancarelle de “Il Baule dei ricordi”, l'appuntamento per gli amanti del vintage e del riuso dove trovare oggetti curiosi e particolari.

I progetti delle scuole di Riccione

Fino al 14 giugno il Centro della Pesa (viale Lazio 10) ospita la mostra conclusiva del progetto “Il tempo della lettura” volto a promuovere la lettura tra i bambini e gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa è realizzata dall’Istituto comprensivo statale G. Zavalloni. La mostra è visitabile dalle ore 9 alle 18:50 (chiusa la domenica).