Riccione rende omaggio a Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita

Nell’anno del Centenario il quarto appuntamento della rassegna La Riccionese - Conversazioni e contemplazioni è dedicato ai 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Domenica 8 maggio Riccione rende omaggio a Pier Paolo Pasolini e al suo legame con la città attraverso l’evento unico Pieno di una domanda a cui non so dare risposta. Canzoni e letture dedicate a Pier Paolo Pasolini. La pièce, unirà parole e suoni in una performance inedita grazie alle suggestioni musicali dell’Ensemble Amarcanto, diretto da Laura Amati, del musicista e cantante Michele Fabbri e dalle letture sceniche dell’attrice Maria Laura Palmeri tratte dai testi poetici selezionati da Davide Rondoni, curatore della rassegna. Il palcoscenico diverso, e allo stesso tempo unico, scelto per ricordare il grande poeta bolognese sarà la chiesa Mater Admirabilis di viale Gramsci alle ore 18.



L’ingresso all’evento è gratuito. L’accesso è consentito secondo le misure di prevenzione e controllo vigenti.