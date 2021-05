A giugno ripartono i mercatini estivi: gli appuntamento

Partono a giugno i mercatini estivi e le ZTL che permetteranno la passeggiata serale. Il mercatino di viale Tasso si chiamerà anche quest'anno "Fatto a Mano" e sarà dedicato ai creatori di opere del proprio saper fare. Organizzato dal comitato turistico "Tasso", parte il primo di giugno e terminerà il 14 settembre, si terrà ogni martedì per un totale di 14 serate, dalle 16 alle 24 con la partecipazione di 50 espositori. Tutti i lunedì e i sabati a partire dal mese di giugno (il primo mercatino darà quindi sabato 5 giugno), "Giardini dell'arte" di viale Gramsci, organizzato dall'associazione Riccione Alba, dal comitato Proalba - viale Dante. I 40 espositori saranno presenti sul viale Cilea, piazzetta dei Giardini dell'Alba, dalle 16 alle 24. Il mercatino Gramsci Handmade, invece, partirà il 2 giugno, per poi proseguire tutti i venerdì a partire dal 4 giugno fino al 10 settembre dalle 17.30 alle 24. Il mercatino ha il patrocinio del Comune di Riccione ed è stato organizzato come ogni anno dal Comitato di Marina Centro. Gli orari indicati sono previsti solo in previsione dell'allungamento del coprifuoco che al momento resta fissato alle 23. Per quanto riguarda le ZTL, l'ufficio traffico del Comune di Riccione comunica che già da questo weekend si partirà con l'introduzione delle aree pedonali. Viale Tasso: dalle 20 alle 24 da viale Verdi a viale Cavalcanti. Viale Dante dalle 18 alle 2 di notte da viale Verdi a viale Galli. Viale Gramsci dalle 18 alle 2 di notte da viale San Martino a viale Rismondi. Viale San Martino dalle 18 alle 2 di notte da viale Vespucci a viale Milano.