Notti in pista con i grandi deejay: da Bob Sinclar ad Albertino

A partire dal 7 agosto scattano cinque diverse serate (dal mercoledì alla domenica) per ballare e divertirsi sulle colline di Riccione. Entra nel vivo la programmazione del 'Musica', il nuovo locale diventato, a poche settimane dalla sua apertura, un punto di riferimento per il mondo del clubbing italiano. Agosto si preannuncia un mese 'caldo' per il popolo della notte che farà tappa in Riviera: per questo motivo lo staff del 'Musica' ha messo a punto cinque diversi format, ciascuno dei quali dedicato ad un pubblico diverso, che porteranno alla consolle i migliori artisti del panorama nazionale ed internazionale.

Il venerdì sarà il giorno del 'Mamacita', il party più famoso in Italia per tutti gli amanti del genere latino, hip hop e reggaeton in compagnia di Max Brigante, ROC Stars e Dudy: appuntamento il 7, 14, 21, 28 agosto e ancora il 4 e l'11 settembre. Da non perdere la data del 28 agosto: per l'occasione, infatti, il 'Mamacita' ospiterà sul palco Ghali, il rapper italiano tra i più famosi ed acclamati della nuova generazione.

Il sabato toccherà invece a 'White Spirit', il format dedicato ai migliori dj della scena internazionale: a Riccione sbarcheranno Damian Lazarus (8 agosto), Andrea Oliva, Brina Knauss e Massimino Lippoli (22 agosto). Chiudono il cerchio il Ferragosto 'all night long' in compagnia di Ilario Alicante (15 agosto) e il 29 agosto l'appuntamento con Maceo Plex, Damian Lazarus e Massimino Lippoli.

'Musica a colori' è invece il nome dell'evento che farà tappa a Riccione tutti i mercoledì: il 12 agosto (Bob Sinclar, David Penn e Andy-J), il 19 agosto (Bob Sinclar e Andy-J) e il 26 agosto (Tommy Vee e Andy-J).

Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso saranno i protagonisti assoluti dalla serata dell'11 agosto (in collaborazione con m2o) che vedrà tornare a casa, sulle colline di Riccione, il Deejay Time, a 26 anni di distanza dallo storico evento che portò all'Aquafan oltre 10mila presenze.

Il giovedì al 'Musica' di Riccione (13 e 20 agosto) arriverà invece “Maleducata”, il format più irriverente ed ironico mai realizzato. Tutto ruoterà attorno al 'confessionale', l’attrazione che rende la serata ancor più bollente con domande piccanti e imbarazzanti. Non mancheranno ovviamente gadget divertenti ed ironici distribuiti durante tutta la serata.

Il 'Musica' non si riposerà neppure la domenica con gli eventi targati 'Nobody's Perfect!': 9 agosto (Tale of Us, Federico Grazzini, Alex Neri), 16 agosto (Riccardo Villalobos, Alex Neri), 23 agosto (Alex Neri, Federico Grazzini). Da non perdere, infine, le date di settembre: sabato 5 con Ilario Alicante, il 12 con Joseph Capriati e il 19 con Luciano.

Si rammenta che per entrare agli eventi del 'Musica' è necessario essere in possesso dell'apposita tessera gratuita, che può essere richiesta online seguendo le indicazioni riportate sui canali social del locale.