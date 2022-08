Riccione, si spengono i riflettori sul palco del “Deejay on Stage” con Napoleone, Rkomi e l’elezione del vincitore del contest

Serata finale mercoledì 24 agosto per l’edizione 2022 di Deejay On Stage, l’evento firmato Radio Deejay che per un mese intero propone sport, musica e intrattenimento per allenarsi, divertirsi e cantare insieme agli artisti preferiti.

Dopo la data straordinaria con super ospite Gianni Morandi e le tante altre che l'hanno preceduta e seguita riempiendo ogni volta piazzale Roma di persone di ogni età, di un pubblico in festa sorridente e in totale sicurezza e tranquillità, l’ultimo show vedrà come special guest sul palco Napoleone e Rkomi.

Rkomi è uno degli artisti più amati del momento, il suo album Taxi Driver dopo essere stato in vetta alle vendite nel 2021 e nel primo semestre 2022, ha raggiunto il sesto disco di platino e 1 miliardo di stream totali. In seguito all’esperienza sanremese il successo è proseguito con una serie di sold out dal vivo e adesso è in radio con il singolo Ossa rotte, mentre si prepara a un autunno altrettanto intenso come giudice della prossima edizione di XFactor.

Napoleone è un cantautore che abbiamo iniziato a conoscere grazie a singoli come Anna è tornata e Lacrime a mare e si distingue per mescolare sapientemente il pop contemporaneo e la tradizione del funk partenopeo; l’ultimo singolo è Io, tu e l’estate.

Quella di mercoledì 24 agosto sarà anche la serata in cui scopriremo il vincitore del contest. Sono partiti in 500 da ogni parte d’Italia, sono arrivati ad esibirsi sul palco di Riccione in trentacinque e dopo le due semifinali conosceremo il brano che andrà in rotazione per un mese sulle frequenze di Radio Deejay. Giunto all’ottava edizione, negli anni il contest legato a Deejay On Stage è diventato uno dei concorsi più prestigiosi, sia per l’ambito premio sia per l’importanza del palco e della città che lo ospita.

Tantissimi i giovani, molti di età compresa tra i 18 e i 22 anni, diversi quelli che hanno già partecipato a talent come Amici, XFactor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali, un’ulteriore conferma della credibilità del concorso.

Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Riccione.