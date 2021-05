Torna Ride Riccione Week, cinque giorni indimenticabili per gli amanti delle due ruote

Dal 2 al 6 giugno Riccione diventerà una città perfettamente a misura di bici con la 21esima edizione della Ride Week Riccione, considerata uno dei capisaldi del panorama granfondistico nazionale diventata un grande evento. Cinque giorni per pedalare, competere, provare, parlare di ciclismo, in un contesto, quello della Riviera Romagnola, con una fortissima tradizione ciclistica alle spalle e tanti progetti per il futuro

La Granfondo sarà l’evento culminante della settimana, con i suoi due percorsi (148,40 km per 3.37 metri di dislivello il lungo con l’attesissima ascesa al Cippo Pantani, 107,10 km per 1.950 metri il corto); prima c’è tantissimo in programma, dal Giro con il Campione per il quale hanno già dato la loro adesione personaggi come Francesco Moser (ambassador della RRW), il CT della nazionale di ciclismo Davide Cassani, l’indimenticato “Signore degli Anelli” della ginnastica Yuri Chechi, al tentativo di record da Guinness dei Primati nella 24 Ore di staffetta sui rulli, alle tante iniziative dedicate ai più piccoli. Senza dimenticare lo spazio che verrà riservato alle varie aziende, quelle strettamente connesse con il mondo del ciclismo ma anche quelle più legate al turismo e alle tradizioni enogastronomiche del territorio. Ride Riccione Week è tutto questo e anche di più, si comincia il 2 giugno e grazie anche al forte impegno promozionale degli hotel della zona le adesioni sono già tantissime anche da fuori i confini regionali. La citta apre le sue porte alle due ruote per cinque giorni di spettacolo.

Per informazioni: www.ridericcioneweek.com

Programma Attività 2021

Ride Riccione, 6 giugno

Ride Riccione, una gara in bici da corsa che si snoda su alcuni dei più bei paesaggi a cavallo tra la Romagna e le Marche, fino ad attraversare il Cippo Carpegna. Il 6 giugno 2021, da viale Ceccarini a Riccione, partirà la Ride Riccione con i colori della maglia di gara da indossare prima di entrare in griglia. La maglia fa parte del ricchissimo pacco gara che riceverà ogni partecipante.

Per la prima volta anche un intero percorso per le e-Bike da corsa:

- Ride | lunghezza 148,40 Km – dislivello 3.370 m

- Medio Ride e e-Ride | lunghezza 107,10 Km – dislivello 1.950 m

Giro con il Campione il 2, 3, 4 giugno

Ogni mattina a Riccione si incontra un Campione dello sport, ma anche Campioni nella Vita. Durante la Ride Riccione Week potrai uscire ogni giorno per un giro tranquillo in bici da corsa, scoprendo le emozioni che ci sono dietro a tante vittorie, oltre al grande impegno. Un giro suggestivo e panoramico che sarà l’occasione di meravigliosi scatti fotografici.

02/06 Francesco Moser | 03/06 Davide Cassani | 04/06 Jury Chechi Partecipazione gratuita previa registrazione tramite apposito form sul sito.

Giro d’Italia Under 23 il 3 e 4 giugno

Il Giro d’Italia Under23 si conferma anche in questo 2021 come una delle corse a tappe più impegnative ed interessanti per la categoria. Si inserisci all'interno del palinsesto della Ride Riccione Week 2021 con ben due appuntamenti di tappa.

Tappa 1 il 3 giugno, Tappa 2 il 4 giugno

Cesenatico-Riccione Riccione-Imola

Ride Guinness 2 e 6 giugno Divertimento e sfida, in Ride Riccione Week abbiamo deciso di dare spettacolo attraverso una sfida entusiasmante che porterà ad una pedalata ininterrotta dal 2 al 6 giugno 2021 nel cuore di Riccione. Grazie alla collaborazione con MagneticDays, azienda leader nella produzione di strumenti per l’allenamento indoor. Sfideremo il tempo in una pedalata no stop h24 a staffetta con l’obiettivo di stabilire il guinness dei primati.



Tour Enogastronomici il 2, 3 e 4 giugno

Una giornata sulle due ruote tra arte, cultura, vino e cibo delizioso. Sogni di vivere un’esperienza indimenticabile nei luoghi più suggestivi della Romagna? Iscriviti, visita meravigliosi borghi e degusta vini, formaggi e prodotti tipici in un solo giorno. Puoi partecipare con la tua bicicletta e se non ce l’hai ci pensiamo noi, muscolare ed a pedalata assistita.

Partecipazione a pagamento previa prenotazione tramite apposito form on line sul sito.

Terra-Mare Ride Gourmet il 5 giugno

La cicloturistica che anticipa la Ride Riccione: un evento aperto ad appassionati e goliardici! La “gara” consente la partecipazione con qualsiasi bicicletta, con un percorso suggestivo e un ritorno indimenticabile. Partenza da piazzale Roma fino a raggiungere il porto di Pesaro attraversando la meravigliosa panoramica del parco San Bartolo. Il rientro in barca fino al porto di Riccione, scoprendo una veduta nuova della Riviera, degustando vino e prodotti della nostra terra. Partecipazione su invito e a pagamento previa prenotazione tramite apposito form on line sul sito.



Junior Ride il 4 giugno

Una gara tutta dedicata ai bambini fino ai 12 anni, tre percorsi che attraversano il cuore della città in totale sicurezza, studiati per due fasce di età:

- da 3 fino a 5 anni percorso da 1,2 Km

- da 6 fino a 12 anni due percorsi a scelta da 4 Km o 7 Km

Tutti i bimbi riceveranno la medaglia di Junior Finisher. Inoltre i genitori avranno la possibilità di accompagnare in bicicletta i loro bambini.

Dal 2 al 6 giugno

Pump Truck

Un percorso artificiale composto da curve paraboliche e dossi in collaborazione con Bikefan Riccione. Lo scopo del Pump Track è quello di percorrerlo senza pedalare, ovvero sfruttando la spinta del corpo. È praticabile da tutti, da chi è alle prime esperienze al rider più esperto. Il pump, però, non allena solamente la tecnica, ma ci aiuta a sconfiggere le nostre paure, ci insegna a non toccare i freni in curva, a fidarci del nostro mezzo e delle nostre capacità. A cercare il nostro limite e soprattutto a migliorare la resistenza alla fatica.

Kids Area

Una grande area kids mood, pump truck, biciclette balance per il divertimento dei più piccoli. Con la collaborazione del Consorzio Family Hotels e la Polizia Municipale, un luogo dove far vivere il divertimento sulle due ruote, da 0 a 10 anni tra primi passi, passando alla sicurezza stradale fino al divertimento puro con rampe e pump.

Stand e Promozione

In Piazzale Ceccarini, nel cuore della città di Riccione sarà allestita un Area Expo, tutti i giorni dalle ore 17.oo alle 24.00, con aziende del settore e stand promozionali dei principali comuni coinvolti nel percorso Ride Riccione.