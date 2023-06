Un palcoscenico tutto femminile e "Riminese": appuntamento con il concerto-spettacolo ispirato ad Alda Merini

Dopo il tutto esaurito del 29 dicembre 2022, tornano Le Riminesi, le storie e la musica delle donne di Rimini liberamente ispirate al libro di Piero Meldini La Riminese (Interno4 edizioni). Il concerto-spettacolo ritorna martedì 4 luglio (ore 21:00) alla Corte degli Agostiniani per una seconda e unica serata in forma rinnovata e rivista.

Sul palco cinque donne, tutte riminesi di oggi.

Voce narrante ancora Lia Celi, a raccontare le storie di Folia la fattucchiera, Francesca da Rimini, Teodora Stivivi, Clementina Cazzola e le altre protagoniste che, tra fantasia e realtà, tratteggiano un ideale ritratto delle donne riminesi nella storia.

Si rinnova la sezione musicale: con il coordinamento artistico di Chiara Raggi saliranno sul palco Laura Benvenuti, Darma, Elisa Genghini e Chiara Raggi.

Un concerto-spettacolo originale e inedito ideato da Massimo Roccaforte dell’Associazione Culturale Interno 4 e che per la prima volta mette al centro le donne di Rimini, le loro parole, le loro storie e la loro musica. Tra passato, presente e futuro, un’ora e mezzo in compagnia di donne eccezionali o, semplicemente, fortissimamente reali.

Biglietti

Biglietto unico: 12€, posti a sedere non numerati.

Prevendite aperte tutti i giorni all’edicola Sant’Agostino di Via Cairoli. La sera dello spettacolo i biglietti sono in vendita al botteghino della Corte degli Agostiniani (via Cairoli 42) a partire dalle ore 20:00