Il vintage e l'antiquariato "scendono in piazza" a sostegno delle popolazioni alluvionate

Domenica 28 maggio il centro storico di Rimini sarà animato e colorato da "Rimini Antiqua": la mostra mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage. Dalle ore ore 8:00 alle ore 18:30, piazza Tre Martiri si riempie, per un giorno, di rari oggetti provenienti da luoghi ed epoche diverse pronti ad affascinare curiosi ed esperti collezionisti.

In concomitanza con la mostra mercato sarà attiva una raccolta beni a favore di Emergency Faenza.

Chiunque fosse desideroso di partecipare e apportare il proprio contributo, può rivolgersi all’organizzazione della mostra mercato.

Il materiale che serve con più urgenza:

?? prodotti per l’igiene della persona (assorbenti, spazzolini da denti, dentifrici, salviette umidificati,

detergenti)

?? prodotti per l’igiene della casa (detersivi piatti, detersivi per la pulizia)

?? Generi alimentari a lunga conservazione (cibo in scatola: legumi, tonno, pomodoro; olio, acqua in

bottigliette, prodotti per la colazione, biscotti brioche, latte a lunga conservazione, ecc)

?? prodotti per pulizia e sgombero (stivali, guanti, pale, secchi, caschi, stracci, tira acqua, tute da lavoro,

spugne, spazzoloni)