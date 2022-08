La Rimini Beach Arena saluta l’estate, ultimo appuntamento con il party “Memorabilia”

Sabato 20 agosto 2022 (dalle ore 18:00, ingresso libero) alla Rimini Beach Arena è tempo di Memorabilia, il party che ripercorre trent’anni memorabili di storia del Cocoricò, con i dj e gli artisti che ne sono stati i protagonisti principali e hanno contribuito in maniera fondamentale a rendere il Cocoricò il club italiano di culto per antonomasia, con il loro eclettismo e la loro fantasia. On stage Pcp aka Marc Acardipane, Jam El Mar, Tomcraft, Cirillo, Saccom an, Ricci Jr, Principe Maurice e Federica Babydoll.

Sabato 20 agosto Memorabilia prosegue al Cocoricò di Riccione con Chris Liebing, Markantonio (in Piramide), Miki (in T-Room) e Pastaboys (in Titilla).