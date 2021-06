Famiglie e ragazzi alla scoperta del lato invisibile dei mari

Nell'ambito della Rimini Blue Life Fest, che fa parte del progetto Sailing for Blue Life, e promosso dalla Fondazione Cetacea ONLUS in occasione della Decade degli Oceani Unesco, mercoledì 9 giugno porterà famiglie e ragazzi in campo per scoprire il lato invisibile, ma fondamentale dell’ecosistema marino. Gli studiosi dell'Università di Bologna coinvolti nel progetto europeo CIRCLES organizzano un appuntamento aperto a tutti per il campionamento del microbioma marino.

Il professor Marco Candela, coordinatore del progetto CIRCLES, ed Elena Biagi, ricercatrice al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, insieme a Giorgia Palladino e Daniel Scicchitano, studenti del corso di Dottorato FishMed, coinvolgeranno ragazzi e bambini con una serie di esperimenti di microbiologia per lo studio del microbioma marino in luoghi del mar Adriatico influenzati dall'attività dell'uomo. I campionamenti dell'acqua di mare si faranno infatti sia dove l’attività antropica costituisce uno stress per la salute degli ecosistemi marini, come ad esempio in prossimità della battigia e in aree circostanti alle piattaforme estrattive, sia vicino alle barriere artificiali, dove l’elemento antropico si trasforma invece in una risorsa per il ripopolamento della biodiversità microbica ed è importante per la salute dell’ecosistema.

Le famiglie e i ragazzi saranno poi guidati dai ricercatori di CIRCLES in semplici esperimenti realizzati in un “laboratorio da campo” allestito sul molo. L'obiettivo è valutare la biodiversità dei batteri presenti nell’acqua di mare utilizzando piastre di microbiologia e diversi terreni di coltura: le immagini delle colonie batteriche nate sulle piastre saranno poi pubblicate dopo pochi giorni sul sito web del progetto CIRCLES. Nel pomeriggio, infine, durante un aperitivo al club nautico di Rimini, il gruppo di ricerca del progetto CIRCLES sarà protagonista di un evento dedicato alla relazione tra microbiomi marini e inquinamento, cambiamento climatico e sostenibilità.



