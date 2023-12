Rimini capitale della musica elettronica, 96 ore di balli e dj top alla consolle. Attesi migliaia di giovani

Sarà solo un evento, nel lunghissimo calendario del Capodanno più lungo del mondo. Ma il Galactica si appresta a essere un grande richiamo per gli appassionati della musica elettronica nazionale e internazionale, con nomi di punta come il collettivo tedesco Kraftwerk, 999999999, I Hate Models, Idriss D, Indira Paganotto, Raganzini, Trani, Oguz, Paolo Ferrara, Patrick Mason. Il festival proseguirà per quattro serate consecutive, in altrettante location, per un totale di 96 ore da ballare. Sul palco sono attesi oltre 26 dj di fama internazionale e l’appuntamento è destinato a ospitare migliaia di giovani. Che già dalle prossime ore saranno pronti a invadere la capitale del turismo.

Dato che il Capodanno parte già dal 29 dicembre. Dal Rockisland all’Altro mondo per terminare al Cocoricò. Momento clou il 31 dicembre quando il Festival arriverà alla Fiera di Rimini portando in scena un panorama di artisti di respiro internazionale. Tra gli ospiti speciali della notte di San Silvestro si esibiranno dal vivo i Kraftwerk, il collettivo tedesco che, con le loro visioni futuristiche, sono considerati i pionieri dell’elettronica nell’era digitale del 21° secolo. E ancora Mattia Trani live, Lorenzo Raganzini, Paolo Ferrara, Patrick Mason, Oguz, Indira Paganotto, I Hate Models, 999999999, Idriss D.