Rimini celebra i 70 anni dello Sceicco bianco e inaugura la mostra "Fellini tra sogno e realtà"

In occasione dei 70 anni dall’uscita di ‘Lo sceicco bianco’, il lungometraggio di esordio di Federico Fellini da regista unico si terrà venerdì 8 aprile a partire dalle ore 10.00, al teatro degli Atti di Rimini, una giornata di studi articolato in due sessioni moderate da Roy Menarini (Università di Bologna) e Nicola Bassano (Cineteca di Rimini). I ricercatori e gli studiosi saranno 14, provenienti dalle maggiori Università italiane, che si alterneranno sul palco del teatro per uno studio retrospettivo del capolavoro di Fellini precedute da una lezione di Gianfranco Angelucci, storico collaboratore del Maestro riminese. Il 9 aprile, invece, inaugurerà al Palazzo del Fulgor la mostra fotografica “Fellini tra sogno e realtà: il contributo fotografico di Rodrigo Pais”, a cura di Glenda Furini e Guido Gambetta, mentre lunedì 11 aprile il cinema Fulgor ospita la proiezione del documentario ‘Fellini e l’ombra’. Proseguono anche le proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor con gli appuntamenti del martedì e del giovedì dedicati a Fellini. Il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti: martedì 5 aprile | Felliniana |Fellini Satyricon di Federico Fellini (Italia 1969, 129’), giovedì 7 aprile “Metti una sera a cena” di Giuseppe Patroni Griffi; martedì 12 aprile “Prova d’orchestra”; giovedì 14 aprile “Pari e dispari” (14 aprile) di Sergio Corbucci L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 € Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it