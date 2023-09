Rimini Classica chiude la sua Estate 2023 con il concerto Explorations di Federico Mecozzi

Rimini Classica chiude la sua Estate 2023 con numeri molto importanti: 35 concerti, in una quindicina di diverse location, oltre 120 musicisti coinvolti, 4.500 biglietti venduti. L'evento finale è anche uno degli appuntamenti più importanti. Nella splendida terrazza del Castello di Albereto, martedì 5 settembre Federico Mecozzi e la sua band dovranno fare gli straordinari per accontentare tutti coloro che vogliono partecipare al loro concerto. Allo spettacolo delle 19, andato sold out in pochi giorni, se ne è aggiunto un secondo alle 21.15, con ancora biglietti a disposizione.

Explorations è il titolo del concerto, nel quale il violinista e compositore Federico Mecozzi sarà accompagnato dalla sua band in un concerto speciale: “esplorazioni” appunto di brani significativi della musica pop dagli scorsi decenni ad oggi, rivisitati in un linguaggio trasversale tra musica classica, folk ed elettronica.

Il progetto era nato durante la pandemia dall’esigenza, nonostante tutto, di non arrestare la ricerca musicale, attraverso appuntamenti video su YouTube live in studio che il 5 settembre riprenderanno forma per la prima volta davanti al pubblico. Insieme a Mecozzi sul palco ci saranno Massimo Marches alle chitarre ed elettronica, Veronica Conti al violoncello, Stefano Zambardino alle tastiere e fisarmonica e Tommy Graziani alle percussioni.

Biglietto non numerato euro 20 più diritto di prevendita, abituale circuito Liveticket

Info riminiclassica@gmail.com.