Rimini Classica porta la musica di Mozart a teatro con la giovane pianista concertista Beatrice Magnani

Rimini Classica darà vita ad un concerto dedicato interamente a Wolfgang Amadeus Mozart, con in programma due dei suoi capolavori, che si svolgerà venerdì 20 maggio 2022, alle ore 21.00 al Teatro degli Atti. Nella prima parte della serata la giovane pianista concertista Beatrice Magnani suonerà accompagnata dall'Orchestra Rimini Classica diretta da Daniele Rossi il concerto in re minore K466 del Genio Salisburghese. La seconda parte vedrà in programma la celeberrima penultima sinfonia di Mozart, la n° 40 K550 in sol minore. Allieva della pianista Ludmilla Krylova, Beatrice Magnani si è diplomata in pianoforte all’età di 17 anni presso l’Istituto Musicale “Lettimi” di Rimini. Successivamente si è perfezionata con i maestri Franco Scala e Boris Petrushansky all’Accademia Pianistica di Imola e ottiene il Master in Piano Performance al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano sotto la guida di Anna Kravtchenko.

Vincitrice di molteplici concorsi nazionali e internazionali (tra cui Piano Campus di Pontoise, Marguerite Maister Prize di Zurigo e il Bryden Thomson Prize di Glasgow), si esibisce il recital solistici, cameristici e con orchestra in Asia, Europa e America.

Ha collaborato con solisti e direttori d’orchestra di fama internazionale tra cui Sergej Krylov, Ronaldo Rolim, Da Sol Kim, Federico Ferri, Fabio Mastrangelo, Nicola Guerini, Arturo Tamayo. Dal 2016 è inserita nel progetto Lincoln Center Stage, promosso dal Lincoln Center di New York in unione con RWS Entertainment Company. La prevendita è nell'abituale circuito Liveticket, online



Biglietto non numerato intero 10 euro + diritti prevendita, ridotto ragazzi fino a 14 anni 5 euro. Info: riminiclassica@gmail.com