Cinema e teatro alla Colonia Bolognese, tra cort i e spettacoli

Proseguono gli eventi culturali alla “Colonia Bolognese” di Rimini, dove dal 2018 l'associazione Il Palloncino Rosso e Cooperativa Smart di Rovereto portano avanti un progetto di riuso partecipato di un immobile in stato di abbandono.

Mercoledì 22 luglio torna alla Colonia Bolognese una nuova tappa de “Il giro del mondo in 80 corti”, il classico appuntamento di cortometraggi, che possono essere votati dal pubblico, organizzato da Amarcort Film Festival. Ingresso libero con posti limitati.

Giovedì 23 luglio alle 21.30, nuovo appuntamento con “E la chiamano Rimini” il nuovo cartellone estivo a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rimini che porta alla Colonia Bolognese lo spettacolo di Teatro Patalò dal titolo “Odissea al mare. Tre attori da Troia ad Itaca”.

“Uno spettacolo di immagini antiche evocate dalla poesia: tre attori davanti al mare ridanno vita al mito – racconta Isadora Angelini, attrice e regista dello spettacolo – Portiamo alla Colonia Bolognese un avvincente racconto dell’Odissea narrato e rivissuto per un pubblico di adulti e ragazzi, in uno spettacolo suddiviso in otto canti dal ritrovamento del cavallo sulla spiaggia di Troia fino alla strage dei pretendenti”. Il testo è tratto da Odisèa, viaggio del poeta con Ulisse di Tonino Guerra. In scena oltre a Isadora Angelini, Denis Campitelli e Luca Serrani. Le musiche saranno eseguite dal vivo da Donatello Angelini.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dal canale di biglietteria online del Teatro Galli: biglietteriateatro@comune.rimini.it

A chiudere la settimana, domenica 26 luglio alle 21.30 torna nel cartellone di #RiutilizzasiColoniaBolognese l'attore Dino Di Pierro con un nuovo spettacolo. Dopo il successo dell'anno scorso con “Accoppiati”, Di Pierro porta alla Colonia Bolognese una nuova produzione: Mio. Prima erano i meridionali. Poi vennero i migranti. Scritto, diretto ed interpretato dallo stesso Di Pierro lo spettacolo vede sulla scena oltre all'autore, Lara Balducci e Fofò Stramandinoli.

“MIO”, è uno spettacolo diviso in due atti e una parentesi, in cui gli spettatori, illusi da Shakespeare, accompagnati da una canzone o da un silenzio lancinante, dribblando Dario Fo e metabolizzando Mrozek, potranno immergersi in una e tante storie che sanno divertire, commuovere e sorprendere.

Ingresso con offerta libera e consapevole. Posti limitati.